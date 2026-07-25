Piyasalar 'süper haftaya' hazırlanıyor: Yeni haftada yönü ne belirleyecek?

Küresel piyasalar; Ortadoğu'daki jeopolitik riskler, ABD'nin tarife gündemi ve teknoloji bilançolarıyla karışık bir haftayı geride bıraktı. Yeni haftada ise yatırımcıların odağında ABD (Fed), İngiltere (BoE) ve Japonya (BoJ) merkez bankalarının para politikası kararları yer alıyor.

Ortadoğu'da yükselen tansiyon ve çatışmaların enerji arzı güzergahlarına yayılma riski, petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doları görerek haftayı %9,9 artışla 96,8 dolardan tamamladı.

ENFLASYON KORKUSU FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Artan enerji maliyetleri, küresel enflasyon baskılarını yeniden tetikleyerek merkez bankalarına yönelik "şahin" beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarında Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini %66 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor.

Bununla birlikte, yıl sonuna kadar bankanın iki kez faiz artışına gidebileceğine yönelik tahminler %80 seviyesine ulaştı.

Enflasyon endişeleriyle ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,69'a çıkarken, altının ons fiyatı haftayı %1,3 değer kaybıyla 4.119 dolardan kapattı.

ABD'DEN 60 ÜLKEYE YENİ GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını engelleme gerekçesiyle 60 ticaret ortağına %10 ile %12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump ayrıca, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza kesen Avrupa Birliği'ne (AB) karşı da soruşturma başlatılacağını açıkladı. Bu gelişmeler Wall Street'te satış baskısı yarattı; haftalık bazda S&P 500 %0,61, Nasdaq %2,13 ve Dow Jones %0,38 geriledi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI TAKİP EDİLDİ

Hızlanan bilanço sezonunda Alphabet (Google) gelirini %24, net karını ise %298 artırarak dikkat çekti. IBM ve Tesla'nın net karlarında ise yıllık bazda küçük çaplı gerilemeler yaşandı. Yeni haftada gözler Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarında olacak.

Avrupa ve Asya'da Gözler Merkez Bankalarında

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faizleri sabit tutarken, Başkan Christine Lagarde enerji şokunun enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekti. Yeni haftada İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile Avro Bölgesi enflasyon verileri izlenecek. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararı ve Tokyo TÜFE verileri piyasaların yönünü belirleyecek.

TCMB FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ, MOODY'S PAS GEÇTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı %0,27 düşüşle 13.943,87 puandan tamamladı. Dolar/TL ise haftalık bazda %0,4 artışla 47,3350 seviyesinden kapandı.

TCMB Kararı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Yapılan açıklamada, haziranda sınırlı gerileyen enflasyonun ana eğiliminin temmuz ayında geçici olarak yükseleceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Yapılan açıklamada, haziranda sınırlı gerileyen enflasyonun ana eğiliminin temmuz ayında geçici olarak yükseleceği ifade edildi. Moody's İncelemesi:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye’ye ilişkin periyodik incelemesini tamamladı ancak bir kredi notu değişikliğine gitmedi. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu "Ba3" (durağan görünüm) olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

YENİ HAFTANIN KRİTİK AJANDASI