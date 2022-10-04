Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 3.427,73 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,60 puan değer kazandı.
Dün 3.392,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 43,47 puan ve yüzde 1,28 değer kazanarak 3.435,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.400,39, en yüksek ise 3.480,91 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve sanayi endeksi yüzde 1,67 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 geriledi.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Akbank, VakıfBank ve Yapı Kredi oldu.
ALTININ ONSU 1.710 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9880, sterlin/dolar paritesi 1,1360 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5790 liradan, avro 18,3760 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.710 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 89,2 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- Saray’a giderken değişti
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt