Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 6'sı değer kaybetti .İstanbul serbest piyasada dolar 18,5880 liradan, Euro 18,1270 liradan işlem görüyor
Cuma günü 3.626,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.641,40, en yüksek ise 3.815,50 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 6,01, hizmetler endeksi yüzde 4,86, sanayi endeksi yüzde 2,14 ve teknoloji endeksi yüzde 3,22 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükseldi, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam oldu.
ALTININ ONSU 1.657 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,40, bileşik getirisi yüzde 15,99 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9750, sterlin/dolar paritesi 1,1290 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5880 liradan, avro 18,1270 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.657 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 yükselişle 91 dolardan işlem görüyor.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!