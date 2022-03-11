Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (11 Mart 2022 Cuma)

11 Mart 2022 Cuma, 11:00

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,52 artışla 953,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 958 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.574 lira, Cumhuriyet altını da 6.412 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı 2.009 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,4'lük azalışla 1.990 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyon kaygıları sonucu emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Müzakerelerde istenilen sonucun elde edilmemesine ilave olarak dün ABD'de açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. Verinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini, ancak bir resesyon öngörmediklerini ifade etti.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildirdi. Banka ayrıca, büyüme beklentilerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Artan enflasyonist kaygılar sonucu para politikalarının beklenenden daha "şahin" olacağı görüşlerinin güçlendiğine işaret eden analistler, bu kapsamda gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısından çıkacak kararların yakından izleneceğini söyledi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, ödemeler dengesi ocakta 7,1 milyar dolar açık verirken, yıllık toplam cari açık 20,2 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,4 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 7,6 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.960 doların destek, 2.020 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.