Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (12 Nisan 2022)

12 Nisan 2022 Salı, 09:27

Bugün iç piyasada Hazine'nin 10 aylık bonoyu ilk ihracı ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihracı izlenecek. TÜİK tarafından açıklanacak şubat ayı sanayi üretimi de takip edilecek veriler arasında yer alıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı ise piyasa kapanışı ardından izlenecek. ABD enflasyonu da küresel veri gündeminin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Haftanın kalanında ise perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ve cuma günü bütçe verileri açıklanacak.

FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi, ABD'de fiyatların 16 yılın en büyük artışını gerçekleştirdiğine ve Fed'in para politikasını sıkılaştırmada daha agresif bir tutum izleyeceğine işaret etmesi beklenen enflasyon verileri öncesinde ABD'nin Hazine tahvillerinin getirisindeki yükselişlerden destek bularak 100'ü aştı.

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla şubatta cari açığının 5 milyar doları aşarken Reuters anketinde yıl sonuna ilişkin beklenti bir önceki anketteki 29 milyar dolardan 38.25 milyar dolara revize edildi. Hükümet Rusya işgali öncesi 2022'de cari fazla öngörüyordu.

Artan enerji maliyetlerinin ekonomi programının temel hedefi olan cari fazlanın artık bu yıl için mümkün olmadığını göstermesi de istikrarlı kur politikasını da içeren yeni ekonomi politikası için en büyük tehdit olarak görüyor.

Kurun istikrarlı tutulmasına ilişkin süreçte başta enerji maliyeti olmak üzere döviz ihtiyacını artırırken artık ihracatçı döviz gelirlerinin daha büyük bir bölümünün doğrudan Merkez Bankası rezervlerine katılması değerlendiriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARTACAĞI YÖNÜNDE

Reuters'da dün yayımlanan haberde dikkat çekildiği üzere ekonomi yönetimi, TCMB'nin yılın başında uygulamaya aldığı ihracatçı dövizlerinin rezervlere satın alması uygulamasındaki mevcut yüzde 25 olan oranın yüzde 50'ye kadar yükseltilmesini değerlendiriliyor. Nihai karar henüz verilmemiş olsa da beklenti yüzde 25'in yüzde 50'ye ulaşmayacak şekilde önümüzdeki günlerde artacağı yönünde.

Ekonomi yönetimi ihracatçılardan döviz alımı ve KKM gibi uygulamalarla kur ve faizde istikrarın sağlandığını, sırada enflasyon düşüşü olduğunu söylüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün faiz ve kurun üretim, yatırım ve ihracat açısından "uygun yönetilebilir noktaya" geldiğini sırada enflasyon düşüşü olduğunu söyledi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Dolar/TL bu sabah saat 08:52'de 14.6700/14.6750 seviyesinde işlem gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 24.87 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son haftalarda 100 baz puan civarında düşüş gösterdi. CDS dün günü 593/600 baz puan seviyesinden tamamladı.

Mart itibarıyla yüzde 60'ı aşan ve yükselişini yüzde 70'in üzerine doğru sürdürmesi beklenen enflasyonda sorun büyürken Nebati enflasyondaki yükselişi "geçici" olarak tanımladı ve tasarruf sahibini enflasyona karşı koruyacak alternatif enstürmanlar üzerinde çalıştıkları da söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) yükselen enflasyona karşı yüzde 14 seviyesindeki politika faizi ile tepki vermezken, TL'nin negatif getirisi 47 puana ulaştı. TCMB'nin Nisan PPK toplantısı bu hafta Perşembe günü sonuçlanacak.

Enflasyonun gelecek aylarda yükselişini yüzde 70 üzerine doğru sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu hafta da politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

PPK anketine ilk kez yılsonundan önce faiz artışı beklentisi girdi. Yılsonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 3'ü artık TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz kararlılığı nedeniyle bugüne kadar enflasyondaki yükselişe rağmen faiz tepkisi verilmeyeceği beklentisi vardı. Artış bekleyen üç kurumun yıl sonu politika faizi beklentileri yüzde 15, 20 ve 25 seviyesinde.

TCMB ayrıca ay sonunda enflasyon raporunu da güncelleyecek. Ekonomistler TCMB'nin yüzde 23 civarındaki yıl sonu tahminini belirgin yukarı güncellemesi bekleniyor.