Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (6 Nisan 2022)

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:21

Kamunun yön belirleyici olmaya devam ettiği kur 15 seviyesinin altında yatay seyir izlemeye devam ederken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın hızlanan sıkılaştırma adımları ve Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlar takip ediliyor.

Mart itibarıyla yüzde 60'ı aşan ve yükselişini sürdürmesi beklenen enflasyon sorunu büyürken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda giderilemeyen "ataleti" yeni yatırım araçları gibi enstrümanlar geliştirerek kıracaklarını ve yıl sonunda enflasyonun "makul" bir seviyeye ineceğini söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) yükselen enflasyona karşı yüzde 14 seviyesindeki politika faizi ile tepki vermezken, TL'nin negatif getirisi bu hafta açıklanan veri ile birlikte 47 puana ulaştı.

Ekonomi yönetimi her ne kadar yılsonunda enflasyonda "makul" seviyelere düşüş beklediğini belirtse de son yıllarda ekonomi yönetimlerinden daha iyi tahminlerde bulunan piyasanın öngörüleri ise yıl boyunca yüksek enflasyonun devam edeceği yönünde.

TÜFE yıllık bazda yüzde 61.14'e yükselirken; bu, son 20 yılın ve AKP iktidarı dönemindeki en yüksek enflasyon oranı oldu. Üretici enflasyonu ise yüzde 115'e ulaşarak TÜFE üzerindeki baskının devam edeceğini gösterdi.

Ekonomistler enflasyonda yüzde 70-75 civarında tahmin edilen tepe noktasına kadar yükselişin birkaç ay daha devam edeceğine kesin gözüyle bakıyor. Yılsonu için de tahminler bir önceki Reuters anketindeki yüzde 38 seviyesinden yüzde 50 üzerine çıktı.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23.2 seviyesinde yer alırken, piyasa bu beklentinin ay sonundaki enflasyon raporu ile birlikte belirgin yukarı yönlü revize edilmesi gerektiği görüşünde.