Piyasalarda ters rüzgâr: Borsa ve altın kan kaybetti, döviz şahlandı!

Bu hafta yatırım dünyasında ibreler yer değiştirdi. Hisse senetleri ve altın cephesinde satış baskısı hissedilirken, döviz yatırımcısı haftayı kazançla kapattı. Borsa İstanbul'da özellikle teknoloji hisselerindeki sert düşüşler haftanın en çok konuşulan gelişmesi oldu.

BIST 100 endeksi, dalgalı geçen haftayı yüzde 3,48 gibi ciddi bir kayıpla 13.458,10 puandan tamamladı. Hafta içinde en düşük 13.216,16 puanı test eden endeks, 14.085,39 puana kadar çıksa da tutunamadı.

Sektörel bazda bakıldığında ise en ağır darbeyi teknoloji aldı. İşte sektörlerdeki haftalık erime:

Teknoloji Endeksi: %7,15 düşüş (47.070,34 puan)

Sanayi Endeksi: %3,85 düşüş (18.476,08 puan)

Mali Endeks: %2,03 düşüş (18.526,97 puan)

Hizmetler Endeksi: %1,15 düşüş (12.527,90 puan)

HAFTANIN YILDIZLARI VE KAYBEDENLERİ

Borsadaki genel düşüşe rağmen bazı hisseler yatırımcısının yüzünü güldürdü. Lojistik sektörü haftaya damga vururken, bankacılık ve finans tarafında sert kayıplar yaşandı.

Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 35,14 artışla Pasifik Eurasia Lojistik oldu. Onu yüzde 13,96 yükselişle Efor Yatırım ve yüzde 7,88 değer kazancıyla Aksa Akrilik Kimya izledi.

Öte yandan, haftanın en çok kaybettirenleri listesinin başında yüzde 40,73 oranındaki sert düşüşle Şekerbank yer aldı. Destek Finans Faktoring yüzde 16,85, Europower Enerji ise yüzde 15,24 oranında değer kaybederek yatırımcısını üzen diğer hisseler oldu.

Borsanın Devleri: Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketleri zirvesinde değişiklik olmadı. ASELSAN 1 trilyon 560 milyar TL ile tahtını korurken, onu 568 milyar TL ile Tüpraş ve 525 milyar TL ile Enka İnşaat takip etti.

GÜVENLİ LİMAN ALTINDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar iç piyasada altına yaramadı. Geçtiğimiz hafta sonuna kıyasla altın fiyatlarında gerileme yaşanırken, döviz kurlarında yukarı yönlü bir ivme izlendi.

Altın Cephesi:

24 Ayar Gram Altın: %0,50 düşüşle 6.154 TL

Cumhuriyet Altını: %0,57 düşüşle 40.263 TL

Çeyrek Altın: %0,66 düşüşle 10.103 TL

Döviz Cephesi:

Dolar: %0,38 artışla 47,5260 TL

Euro: %1,22 artışla 54,5180 TL

İngiliz Sterlini: %1,02 artışla 63,7670 TL

İsviçre Frangı: %1,06 artışla 58,5130 TL

Yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki şok düşüşün ve dövizdeki hareketliliğin önümüzdeki hafta nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.