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Piyasaların beklediği kritik veri altını vurdu: Gramda sert düşüş

Piyasaların beklediği kritik veri altını vurdu: Gramda sert düşüş

11.09.2026 15:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Piyasaların beklediği kritik veri altını vurdu: Gramda sert düşüş

ABD’de açıklanan enflasyon verileri küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açtı. Verinin ardından altın fiyatları gerilerken dolar güç kazandı; gözler şimdi Fed’in faiz kararına ve enflasyon görünümüne çevrildi.
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Küresel piyasaların yakından izlediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 artarken, verinin ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı, dolar endeksi yükseldi.

ABD’de ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

Buna göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentisi de aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 artış yönündeydi.

Bir önceki ay enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON AYLIK BAZDA YÜKSELDİ

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5’ten yüzde 2,4’e geriledi.

Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e yükseldi.

Aylık çekirdek enflasyondaki artış, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde fiyat baskılarının tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Enflasyon verisinin ardından değerli metallerde sert hareketler görüldü.

Veri öncesinde 4 bin 336 dolar seviyesinde bulunan ons altın, açıklamanın hemen ardından 4 bin 292 dolara kadar geriledi.

Gram altın da benzer şekilde değer kaybetti. Veri öncesinde 6 bin 776 liradan işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 705 liraya çekildi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

ABD enflasyon verisi sonrası dolar tarafında ise yukarı yönlü hareket yaşandı.

Veri öncesinde 99,133 seviyesinde bulunan dolar endeksi, açıklamanın ardından 99,367 seviyesine yükseldi.

Piyasalar şimdi Fed’in 15-16 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. Enflasyonun yüksek seyri ve aylık çekirdek göstergedeki artış, Fed’in faiz politikasında daha temkinli hareket edeceği beklentisini güçlendiriyor.

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