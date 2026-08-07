Cumhuriyet Gazetesi Logo
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti

7.08.2026 16:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı: Altın ve gümüş fiyatları uçuşa geçti

ABD'de temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin sürpriz şekilde gerilemesiyle birlikte değerli metallerde sert yükselişler kaydedildi. Zayıf gelen veri sonrası piyasalarda faiz artışı beklentileri zayıflarken, ons altın ve gümüş fiyatları hızla tırmanışa geçti; uluslararası finans kuruluşları ise orta ve uzun vadeli güçlü yükseliş beklentilerini korumaya devam etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD'de temmuz ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalarak ekonomide yavaşlama sinyallerini güçlendirdi. Verilerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasalar istihdamın 80 bin kişi artmasını beklerken, bir önceki ay 20 bin kişilik artış kaydedilmişti.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de işsizlik oranı da temmuz ayında yüzde 4,1'e gerileyerek piyasa beklentisi olan yüzde 4,2'nin altında gerçekleşti. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde bulunuyordu.

Beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve işsizlik oranındaki gerileme, piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT YÜKSELİŞ

ABD'den gelen verilerin ardından değerli metal piyasalarında güçlü alımlar görüldü.

Ons altın, TSİ 15.49 itibarıyla 4 bin 371 ABD Doları seviyesine yükseldi.

Gram altın ise aynı dakikalarda 6 bin 703 TL'ye kadar çıkarak yükselişini sürdürdü.

Gümüş fiyatları da istihdam verilerinin ardından hızla değer kazandı. Ons gümüş TSİ 15.49 itibarıyla 65,15 ABD Doları seviyesine ulaştı.

Böylece ons altın, 2 Ocak 2026'da gördüğü 4 bin 332 ABD Doları seviyesini aşarak 4 bin 334 ABD Doları'na yükseldi. Altın, 28 Ocak 2026'da ise 5 bin 418 ABD Doları ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

ABD istihdam verilerinin ardından yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerini yeniden gözden geçirdi.

Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentilerin zayıfladığı görülürken, Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar dikkat çekmeye devam etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, borçlanma maliyetlerinde gecikmeden atılacak faiz artışı adımını desteklediğini belirtti.

Musalem, faizlerin erken ve kademeli şekilde artırılmasının, ilerleyen dönemde gerekebilecek daha sert ve ani adımlara kıyasla piyasalar açısından daha düşük maliyetli olacağını ifade etti.

UBS ALTIN TAHMİNİNİ KORUDU

Faiz beklentilerindeki değişim sürerken, küresel finans kuruluşları da altına yönelik uzun vadeli öngörülerini güncelliyor.

İsviçre merkezli UBS, ons altının 2027 yılının ilk yarısında 5 bin ABD Doları seviyesine yükseleceği yönündeki tahminini korudu. Banka, uzun vadeli görünümde altının güçlü seyrini sürdürebileceğini değerlendirdi.

İlgili Konular: #ABD #altın #gümüş #tarım dışı istihdam

İlgili Haberler

UBS Baş Yatırım Sorumlusu'ndan altın tahmini: Fiyatlardaki düşüşler alım fırsatı yaratıyor
UBS Baş Yatırım Sorumlusu'ndan altın tahmini: Fiyatlardaki düşüşler alım fırsatı yaratıyor Batı Asya'daki çatışmalar ve Fed'in yüksek faiz politikası nedeniyle tarihi zirvesinin gerisinde seyreden spot altın üzerindeki baskı devam ediyor. Faiz indirim sürecinin önümüzdeki yıllara sarkacağını öngören UBS ise yaşanabilecek olası gerilemelerin uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı yaratacağını ve altının ilerleyen dönemde yeniden yükseliş trendine gireceğini değerlendiriyor.
Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek
Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonda yükseliş yaşanması halinde eylül ayında faiz artışının gündeme gelebileceğine yönelik sinyalleri, piyasaları hareketlendirdi. Warsh'ın açıklamalarının ardından tahvil piyasalarında satış baskısı tırmanırken, yatırımcılar net yönlendirmeler almak için gelecek enflasyon verilerine ve yaklaşan Jackson Hole sempozyumuna kilitlendi.
Tarihi borsa çöküşü: 'Kaybedenler Kulübü' siyasi parti kuruyor!
Tarihi borsa çöküşü: 'Kaybedenler Kulübü' siyasi parti kuruyor! Borsada yaşanan tarihi değer kayıpları ve sert satış dalgası, bireysel yatırımcıları benzeri görülmemiş bir eyleme itti. Kaldıraçlı işlemler nedeniyle yüz binlerce hesap tek günde sıfırlanırken, büyük kayıplar yaşayan ve kendilerini "kumarhane piyasasının mağdurları" olarak tanımlayan küçük yatırımcılar, o ülkede haklarını siyasette arama kararı aldı.