Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: 'Ekonomi yönetimi kendi elleriyle yurttaşı TL’den uzaklaştırdı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren ekonomistler mevcut görünümde TL’ye güvenin mümkün olmadığını söyledi.
KÖİ projelerinin dövizle ödeme garantilerinin TL’deki aşırı değer kaybı sebep gösterilerek TL’ye çevrilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Bu projeleri kullananlar TL kazanıp TL harcıyor. Kaldı ki TL de çok fazla değer kaybetti devlet onları bu yükten kurtarabilir” dedi. Kozanoğlu, “Devletin yerli şirketlere borçları döviz ile, Kur Korumalı Mevduatla dövizle hiç işi olmayan yurttaşın mevduatı da dövize endekslendi. Ekonomi yönetimi kendi elleriyle yurttaşı TL’den uzaklaştırdı” diye konuştu. Prof. Dr. Cevdet Akçay ise Türkiye’deki para akışı problemine değinerek şöyle konuştu: “Bu problem bitmeden stok parayla ekonomi dönmez. Üç milyar oradan beş milyar buradan gelince kimse size güvenemez.”
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Masamızda tek formül var'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı