Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: 'Ekonomi yönetimi kendi elleriyle yurttaşı TL’den uzaklaştırdı'

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

KÖİ projelerinin dövizle ödeme garantilerinin TL’deki aşırı değer kaybı sebep gösterilerek TL’ye çevrilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Bu projeleri kullananlar TL kazanıp TL harcıyor. Kaldı ki TL de çok fazla değer kaybetti devlet onları bu yükten kurtarabilir” dedi. Kozanoğlu, “Devletin yerli şirketlere borçları döviz ile, Kur Korumalı Mevduatla dövizle hiç işi olmayan yurttaşın mevduatı da dövize endekslendi. Ekonomi yönetimi kendi elleriyle yurttaşı TL’den uzaklaştırdı” diye konuştu. Prof. Dr. Cevdet Akçay ise Türkiye’deki para akışı problemine değinerek şöyle konuştu: “Bu problem bitmeden stok parayla ekonomi dönmez. Üç milyar oradan beş milyar buradan gelince kimse size güvenemez.”