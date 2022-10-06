Putin: İhracatçı Rus şirketler baskı altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke sanayisinin önemli oranda toparlandığını belirterek, "Ancak Avrupa'ya ihracata yönelik sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor" dedi.
Putin, Rus ekonomisine ilişkin yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Rus sanayisinin toparlandığını belirten Putin, "4 aylık düşüşün ardından sanayi üretimi geçen yılın seviyelerine döndü. Otomotiv ve metalürji gibi zor duruma düşen sanayiler kademeli bir şekilde toparlanıyor" diye konuştu.
Tarım sektörünün yılın ilk 8 ayında yüzde 4,6, inşaat sektörünün ise yüzde 7,4 büyüdüğünü bildiren Putin, "Ancak Avrupa'ya ihracata yönelik sektörler baskı altında kalmaya devam ediyor. Ancak bu anlaşılabilir bir durum. Rus ürünlerini almayı reddedenler şimdi petrol, gaz ve metaller dahil çok sayıda ürüne daha fazla para vermek zorunda" dedi.
Putin, Rus şirketlerinin alternatif pazarlara yöneldiğine işaret ederek, bunun hızlı bir süreç olmadığını, yeni lojistik zincirleri inşa etmenin zaman aldığını söyledi.
Rusya'daki tüketici talebinin düşük kalmaya devam ettiğini vurgulayan Putin, "Perakende satışları ağustosta, temmuzda olduğu gibi yüzde 8,8 düştü ve eylülde daha da fazla düştü. Bu konuyu ayrıca konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.
Putin, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının artacağını belirterek, "Bu bağlamda esnek, etkin, kısa ve orta vade için hesaplanmış aksiyon planlarına sahip olmamız ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması