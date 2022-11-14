Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik: Motorine indirim geldi!
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Motorine salı günü geçerli olmak üzere indirim bekleniyordu fakat rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı indirim bugün geldi. Fiyatlar bu gece yansıyacak.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
NTV'nin aktardığına göre, 15.11.2022 Salı gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.56 TL fiyat indirimi meydana gelmiştir.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.35 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22.70 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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