Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik: Motorine indirim geldi!

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:12

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

NTV'nin aktardığına göre, 15.11.2022 Salı gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubuna 1.56 TL fiyat indirimi meydana gelmiştir.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.35 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 22.70 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.