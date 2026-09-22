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Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza

Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza

22.09.2026 09:25:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza

Rekabet Kurulu’nun Garanti BBVA hakkında işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Banka, soruşturma kapsamında idari para cezası ödemeyi kabul ederken, uzlaşma kararıyla birlikte banka bakımından soruşturma süreci tamamlanacak.
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Rekabet Kurulu’nun Türkiye Garanti Bankası’na (Garanti BBVA) işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ve Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği belirtildi.

1,55 MİLYAR LİRALIK CEZA

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti.

Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

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