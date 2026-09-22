Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı: Garanti BBVA'ya 1,55 milyar liralık ceza

Rekabet Kurulu’nun Türkiye Garanti Bankası’na (Garanti BBVA) işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ve Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği belirtildi.

1,55 MİLYAR LİRALIK CEZA

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: