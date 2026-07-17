Renault rakiplerine açık ara fark attı: Haziran ayında en çok hangi marka araç tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre haziran ayında trafiğe 194 bin 740 yeni taşıtın kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 22 ARTTI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 22 arttı.

Aylık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 191, motosikletlerde yüzde 62,1, minibüslerde yüzde 53,2, traktörlerde yüzde 20,9 ve kamyonlarda yüzde 12,7 artış yaşandı. Buna karşılık otobüslerde yüzde 14,5, kamyonetlerde yüzde 5,8 ve otomobillerde yüzde 2,9 düşüş görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 2,9 arttı. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 140,5, otobüslerde yüzde 26,2, minibüslerde yüzde 26, kamyonlarda yüzde 21,8, kamyonetlerde yüzde 11,8, motosikletlerde yüzde 4,2 ve otomobillerde yüzde 1,8 artış kaydedilirken, traktör kayıtları yüzde 43,4 azaldı.

EN FAZLA KAYIT MOTOSİKLET VE OTOMOBİLDE

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4'ünü motosiklet, yüzde 37,8'ini otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 34,5 MİLYONU AŞTI

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye yükseldi.

Toplam taşıt parkının yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 21,5, kamyonetlerin yüzde 14,4, traktörlerin yüzde 6,8, kamyonların yüzde 3,1, minibüslerin yüzde 1,6, otobüslerin yüzde 0,6 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

HAZİRANDA 942 BİN TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Haziran ayında toplam 941 bin 964 taşıtın devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların yüzde 64,6'sını otomobiller oluştururken, kamyonetlerin payı yüzde 14,4, motosikletlerin yüzde 13,7, traktörlerin yüzde 3,2, kamyonların yüzde 2, minibüslerin yüzde 1,5, otobüslerin yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,2 oldu.

EN ÇOK RENAULT MARKA OTOMOBİL TRAFİĞE KAYDEDİLDİ

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 73 bin 665 otomobilin yüzde 20,5'i Renault oldu.

Renault'u yüzde 7,1 ile Hyundai, yüzde 6,7 ile Volkswagen, yüzde 6,5 ile Fiat, yüzde 5,2 ile Toyota ve yüzde 5 ile Peugeot takip etti. Mercedes-Benz, Skoda, Chery, Omoda, Citroen, BMW, TOGG, Opel, Kia, Jaecoo, Volvo, Nissan, Mini ve Audi de en fazla kayıt yapılan markalar arasında yer aldı.

İLK ALTI AYDA TRAFİĞE 962 BİN 739 TAŞIT KATILDI

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi.

Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 22,7 artışla 29 bin 212'ye yükselirken, trafikteki toplam taşıt sayısı net 933 bin 527 arttı.

BENZİNLİ VE HİBRİT OTOMOBİLLER İLK SIRADA YER ALDI

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzinli, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1'i LPG'li oldu.

Haziran sonu itibarıyla trafikte bulunan 17 milyon 867 bin 368 otomobilin ise yüzde 32,1'i dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,4'ü LPG'li, yüzde 4,7'si hibrit ve yüzde 2,5'i elektrikli araçlardan oluştu.

EN ÇOK GRİ RENKLİ VE KÜÇÜK MOTORLU OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluştu.

Renk tercihlerinde ise gri ilk sırada yer aldı. İlk altı ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,8'i gri, yüzde 25,7'si beyaz, yüzde 11,9'u siyah, yüzde 9,8'i mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, kalan kısmı ise kahverengi, turuncu, sarı ve diğer renklerden oluştu.