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Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

13.08.2026 00:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.

Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına Eylül ayında 3 TL, Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 TL olarak uygulanacak.

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İlgili Konular: #Resmi Gazete #motorin #ÖTV

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