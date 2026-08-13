Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi

Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.
Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına Eylül ayında 3 TL, Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak.
1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 TL olarak uygulanacak.