Resmi Gazete'de yayımlandı! Plastik poşet ücretlerine zam

2019’dan beri uygulanan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında 25 kuruş ödenen poşet ücretine Resmi Gazete‘de yayımlanan karar ile zam geldi.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:26
Resmi Gazete'de yayımlandı! Plastik poşet ücretlerine zam
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi.

1 Ocak 2019’da başlatılan marketlerde poşetlerin paralı olması uygulaması kapsamında poşet başına 25 kuruş ödeniyordu.

Plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da 'Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı' adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.


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