Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 273 personel alacak

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 08:05

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:00

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak. Detaylı bilgiye TÜBİTAK ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.