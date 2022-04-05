Rusya hizmet sektöründe 2020'den beri en sert daralma
Rusya'da hizmet sektörü aktivitesi pandeminin başladığı Mayıs 2020'den beri düşük seviyeye geriledi.
Rusya'da talebin ve yeni siparişlerin azalması nedeniyle hizmet PMI endeksi Mart'ta 52.1'den 38.1'e geriledi. Bu, pandemi etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2020'den beri en düşük seviye olarak kayda geçti.
Endeksin 50'nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Mart ayında ülkede enflasyonist baskılar derinleşti. Rusya'nın hizmet sektöründe yer alan şirketlerin üretim maliyetlerinde seri artışlar yaşarken maliyet enflasyonu anketin yapılmaya başladığı 2001 Ekim'inden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.
AB ve ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın modern tarihindeki en derin resesyona girebileceği ifade ediliyor. Rusya Merkez Bankası rubledeki sert düşüşü kontrol etmek ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 20'ye yükseltmişti.
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