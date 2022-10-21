Rusya, kömürü indirimle ihraç ediyor
Rusya’nın, ucuz enerji kaynakları sayesinde krizleri sakin bir şekilde atlattığını belirten Belousov, “Kömür ihracatında yüzde 50 ila 60 indirim uyguluyoruz. Şirketlerimiz kömürü piyasa fiyatının yaklaşık yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Ancak yine de kar ediyorlar” dedi.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, başkent Moskova’da düzenlenen “Rusya’da üretildi” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus kömür sektöründeki zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’nın, ucuz enerji kaynakları sayesinde krizleri sakin bir şekilde atlattığını belirten Belousov, “Kömür ihracatında yüzde 50 ila 60 indirim uyguluyoruz. Şirketlerimiz kömürü piyasa fiyatının yaklaşık yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Ancak yine de kar ediyorlar” dedi.
Gübre ihracatçılarının da benzer bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Belousov, “Petrolde de bilindiği gibi varil başına 20 ila 30 dolar indirim uygulanıyor” ifadesini kullandı.
Avrupa Birliği, yaptırımlar kapsamında ağustos ayında Rus kömür ithalatına yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de istifa depremi!
- Liz Truss istifa etti
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- AKP'ye soğuk duş
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- ECB yeni ödeme sistemine geçişi erteledi
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi