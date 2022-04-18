Rusya Merkez Bankası sermaye kontrollerini gevşetmeye hazırlanıyor
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina sermaye kontrollerinin kademeli olarak yumuşatılacağını belirtti. Nabiullina döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesinin ekonominin yaptırımlara karşı dirençli kalmasında etkili olduğunu söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina 2021'de para politikasındaki sıkılaşma ve Döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesinin ekonominin yaptırımlara dirençli kalmasında etkili olduğunu belirtti.
Bloomberg HT'nin haberine göre, sermaye kontrollerinin kademeli olarak yumuşatılacağını kaydeden Nabiullina "İhracatçıların döviz satışı zorunluluğunu gevşetebiliriz" dedi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina Moskova'ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomide yılın 2. ve 3. çeyreklerinin yapısal dönüşüm dönemi olacağını söyledi.
Nabiullina enflasyonu hedefe hızla düşürmeye çalışmayacaklarını belirtti.
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