Rusya'ya yaptırım planı sonrası altın yükseldi
Yeni haftanın ilk işlemlerinde G-7 Zirvesi kapsamında gündeme gelen Rus altın ithalatının tamamen yasaklanması planı altının yükselmesine yol açtı.
Emtia piyasasında dikkatler G-7 Zirvesi'ne çevrilirken, Rus altın ithalatına yasak planı altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı.
Spot altın haftaya 1.838 dolar civarından başladı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, analistlere göre ise bu karar Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle halihazırda kısıtlanmış olması nedeniyle sembolik olmaktan öteye geçmeyecek.
ABD, İngiltere, Japonya ve Kanada’nın Almanya’da Pazar günü başlayan G-7 zirvesinde yasağı duyurmayı planladıkları belirtiliyor.
RUS ALTIN RAFİNERİLERİ AKREDİTASYON LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
İngiltere hafta sonu yaptığı açıklamada, “Bu önlem uluslararası pazarı Rus altınlarına kapatarak küresel bir etkiye sahip olacak” ifadelerini kullansa da analistler altın piyasasında standartları belirleyen Londra Altın Piyasaları Birliği’nin Rus altın rafinerilerini mart ayında akreditasyon listesinden çıkardığını vurgulayarak kararın potansiyel etkisinin düşük olacağını kaydetti.
“Endüstrinin Rus altınlarını kısıtlamak için birçok adım attığını göz önünde bulundurursak G-7 ülkeleri tarafından Rus altınlarına getirilecek bir yasağın etkilerinin sınırlı olması muhtemel” diyen ING Groep Emtia Stratejileri Başkanı Warren Peterson, “Bu büyük oranda sembolik bir karar gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar dünyanın ikinci en büyük altın üreticisini büyük oranda Avrupa ve ABD pazarlarının dışına iterken G-7’nin alacağı karar dünyanın en büyük iki altın ticaret merkezi olan Londra ve New York’u Rus altınlarına tamamen kapatacak.
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