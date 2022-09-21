21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

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İngiltere'de ortalama alışveriş yapan bir kişi yılda 221 kez süpermarkete gidiyor. Her bir market seferi, ihtiyacımız olmayan ürünleri sepetimize atmak için bir fırsat. Fakat bunu neden yapıyoruz?

Bunu anlamak için süpermarketlerin özenle yönetilen, nasıl daha fazla satış yapılacağını çözmek için milyonlar harcanan pazarlama bölümlerine bir adım atmak gerekli.

BBC

HER ŞEY YERLEŞTİRMEDE BİTİYOR

Ürünlerin yerleştirilesi fazladan satışı kolaylaştırabiliyor. Hiç kasa sırasına girdiğinizde bir çikolata barının size göz kırptığını gördünüz mü?

Şeker ve dergileri çıkışa doğru yerleştirmek satışlarını artırıyor. Bu taktik özellikle çocuklar üzerinde etkili.

İngiltere'de yapılan bir anket gösteriyor ki ebeveynlerin yüzde 83'ü çocukları tarafından kasa sırasında beklerken abur cubur satın almak için taciz edilirken yüzde 75'i bu sağlıksız yiyeceklerden satın almak zorunda kalıyor.

YUMURTA VE EKMEK GİBİ TEMEL GIDALAR MI ARIYORSUNUZ?

Hiç markete sadece süt için girip beş poşetle çıktınız mı?

Bazı süpermarketler süt, ekmek gibi temel gıda ürünlerini girişten uzak bölgelere yerleştiriyorlar. Böylece hedefe ulaşmak için ilerlerken pek çok başka ürünle karşılaşırsınız.

Ayrıca bu ürünler de birbirinden uzağa yerleştiriliyor.

Bazen yumurta dükkanın en arkasında saklanır. Yumurta avı sizi tüm süpermarketi dolaşmaya zorlar. Daha fazla vakit geçirmek daha fazla para harcamaya yol açar.

İNDİRİMLER EN SONDA

Promosyon ve özel indirimler genelde, daha görünür oldukları için sonlara doğru yerleştirilir. İnsanların yüzde 30'u indirimli ürünlerin ortada olmasındansa sonda olması durumunda almaya daha meyilli olduklarını söylüyorlar.

SEBZE VE MEYVELER

Taze meyve ve sebzeler genelde süpermarketlerin girişinde bulunur. Çünkü sağlıklı yiyecekler satın almak insanların modunu yükseltir ve onları daha az sağlıklı ürünler almak konusundan daha iyi hissettirir.

FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

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İndirimli ürün almayı herkes sever.

Kantar araştırma şirketinin çalışmasına göre, İngiltere'de market alışverişlerinin yüzde 40'ı promosyon satışı.

Fakat tüketiciler gerçekten de iyi fiyata alışveriş yapabiliyor mu?

DAHA FAZLA ALMAYA TEŞVİK

İki tane keki 4 liraya almak bir fırsat değil, sadece aritmetik. Ancak kekin tanesi 3 lira ise, iki tanesinin 4 lira olması iyi bir pazarlıktır.

BİLİNMEYEN FİYATLAR

Çoğu müşterinin aşağı yukarı 20 temel ürün fiyatına dair fikri vardır. Bu ürünler genelde yok fiyatına satılır ancak diğer ürünlerin fiyatı yüksektir.

SÜPERMARKET SANSASYONU

Süpermarketler daha çok satın almamız için bizi manipüle ediyor mu?

KOKU

Kokunun hatıralarla güçlü bir bağı var ve süpermarketler de iyi hatıraları canlandıracak, dolayısıyla satın alma dürtüsünü destekleyecek kokular barındırır.

Yeni pişmiş ekmeğin kokusu size fırını hatırlatır ve bir bakmışsınız elinizde simitlerle marketten çıkmışsınız.

GÖZE HİTAP

Süpermarketler, renkli yiyecekler ve görebildiğince promosyonlarla gözlere bir ziyafet çeker.

Birinci sınıf ürünler göz seviyesindedir.

Çocuklar için mısır gevreği ise belki alt raflarda olabilir. Çocuklar, ambalaj üzerindeki karakterlerle göz teması kurduğunda onunla bir bağ oluşturur ve daha çok almak ister.

SESLER

Süpermarkette çalan müzik, sizin satın alma alışkanlıklarınızı etkiler.

Yavaş müzikler markette daha uzun süre geçirmenizi sağlar örneğin. Bu da daha çok ürün satın almanız demektir.

Bazı süpermarketler yerlerini küçük karolarla döşer. Böylece hızlı ilerlediğinizi düşünürsünüz ve yavaşlarsınız.

Müzik ne aldığınızı da etkiler. Araştırmalar gösteriyor ki klasik müzik sizi daha pahalı şaraplar satın almaya iter. Fransız müzikleri Fransız şaraplarına yönlendirir.

TAT

Herkes bedava yemek sever. Araştırmalar gösteriyor ki insanların yüzde 75'i kendilerine ücretsiz yemek önerildiğinde kabul ediyor.

Şirketler ücretsiz deneme ürünü göndermeye de bayılıyor. Çünkü bunlar satışları inanılmaz artırıyor.

Ücretsiz deneme ürünleri ise bizim iştahımızı artırıyor, bize iyi hissettiriyor ve satın alma isteğimizi yükseltiyor.

ALIŞVERİŞE HAZIRLANMAK

Alışverişe hazırlanmak, yalnızca ihtiyacınız olan şeyleri satın almanıza yardımcı oluyor.

Araştırmalar ayrıca alışveriş arabası kullanmanın daha çok ürün satın almanıza yol açtığını gösteriyor.

Eğer daha az ürün alacaksanız, ihtiyacınız olmayan şeylere yönelmemek için sepet kullanabilirsiniz.

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