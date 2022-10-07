Saadet Partili Arıkan'dan flaş iddia: Bakan Nebati değişecek
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan Bakan Nebati ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tv42 ekranlarında yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, gazeteci Mücahit Enes Turbil’in sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamaların yapıldığı programda çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Saadet Partili Arıkan, programda ekonomiye dair açıklamalarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin görevi bırakmak durumunda kalacağını öne sürdü.
"İNSANLAR BAKAN NEBATİ’NİN SÖZÜNE İTİBAR ETMİYOR"
Partilerin içişlerine girmeyi doğru bulmadığını söyleyen Arıkan “Bakan Nebati’nin değişeceği kanaatindeyim. İnsanlar hiçbir sözüne itibar etmiyor. Direkt vatandaşla temas eden bir bakan olduğu için ve gidişatla alakalı sıkıntılarda olduğu için öyle bir kanaat bende var.” şeklinde konuştu.
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