Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
Sabancı Holding, sigara ve tütün faaliyetlerini 2,89 milyar liraya Philip Morris'e satmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. 30 yıl aradan sonra Sabancı'nın sigarada ortaklığı sona ermiş olacak.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, Philip Morris International (PMI), bu şirketlerin yüzde 75'ini, 1990'lı yılların başındaki kuruluşlarından bu yana iştirakleri aracılığıyla elinde bulunduruyor.
PMI, Sabancı Holding'in PHILSA ve PMSA'daki hisselerinin tamamını (yüzde 25) alma planıyla bugün Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
2021 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
NTV'de yer alan habere göre, planlanan 2 milyar 887 milyon TL tutarındaki hisse devir bedeli kapanış tarihinde ve 2021 mali yılının sona ermesini takiben önceden belirlenmiş bir takım düzeltmelere tabi tutulacak.
Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili onay ve izinlerin alınması koşuluyla Sabancı Holding ve PMI'ın iştiraki arasında bağlayıcı pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
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