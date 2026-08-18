Sağlık Bakanı açıkladı: Geçen sene kaç paket sigara satıldı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da sağlık muhabirleriyle bir araya geldiği etkinlikte Türkiye'deki sigara kullanımı, obezite ve değişen yaşam alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, Türkiye'nin sigara tüketiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek erkeklerin yüzde 46'sının sigara kullandığını, geçen yıl Türkiye'de toplam 8 milyar paket sigara satıldığını söyledi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 34,7'Sİ DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN

Türkiye'deki ölüm nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, ölümlerin yüzde 34,7'sinin dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 16'sının ise iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Dolaşım sistemi hastalıklarının yüzde 42'sini iskemik kalp hastalıklarının oluşturduğunu aktaran Memişoğlu, iyi ve kötü huylu tümörlerin yüzde 30'unun ise solunum hastalıkları, akciğer kanseri ve gırtlak kanserinden kaynaklandığını ifade etti.

Memişoğlu, bu hastalıkların temel nedenleri arasında sigara, hareketsizlik ve fazla kilonun bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sigara, Türkiye'de insanlarımızın hastalanma ve ölüm sebeplerinin en önemlilerinden biridir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 46'sı sigara içiyor. Dünyada ikinci sıradayız, ilk üçte yerimiz değişiyor. Bize bir şey olmaz diyoruz ama oluyor. Olduktan sonra pişman oluyoruz."

Memişoğlu, geçen yıl Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmasının doğru olmadığını belirterek sigara kullanımının azaltılması için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

'AŞIRI KİLO SORUN'

Fazla kilonun da önemli bir sağlık riski olduğunu belirten Memişoğlu, Türkiye'de obezite sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Memişoğlu, "Yüzde 30 neredeyse morbid obeze dönüşmüş bir toplumdan bahsediyoruz ve bunun sebepleri yaşam tarzı, stres, yeme alışkanlıklarıdır" dedi.

Türkiye'de kırsal nüfusun geçmişe göre önemli ölçüde azalmasına da dikkat çeken Memişoğlu, 2000'li yıllarda nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun kırsalda yaşadığını, bugün ise her 100 kişiden yalnızca 6,6'sının kırsal bölgelerde bulunduğunu söyledi.

ŞEHİRLEŞME HAREKETSİZLİĞİ ARTIRDI

Yaşam biçiminin değişmesine karşın beslenme alışkanlıklarının yeterince değişmediğini belirten Memişoğlu, şehirleşmenin hareketsizliği artırdığını ifade etti.

Ağır beslenme alışkanlıklarının yanı sıra kentlerde araç kullanımının yaygınlaşmasının insanların daha az yürümesine ve egzersiz yapmasına yol açtığını belirten Memişoğlu, bu alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'TEDAVİ TALEBİNDEN ÇOK SAĞLIK TALEBİNİ OLUŞTURMALIYIZ'

Toplumun yaşam alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Memişoğlu, medya mensuplarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Memişoğlu, "Toplumun bu alışkanlıklarını değiştireceğiz. Bunda siz medya mensuplarının çok etkisi var. Bu bilinci, kültürü toplumda beraber oluşturacağız. Toplumun tedavi talebinden çok, sağlık talebini oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda destek istiyorum" ifadelerini kullandı.