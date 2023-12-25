Sakız Adası, Midilli Adası, Rodos Adası... İşte Yunan adalarında 1 haftalık tatilin bedeli

Yayınlanma: 25.12.2023 - 12:48

Güncelleme: 25.12.2023 - 12:48

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından, hangi adalara turist vizesiyle gidilebileceği merak ediliyor.

Yunan Adaları’nı ziyaret edecek Türkiye vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyeti Sakız, Midillli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi adalarını kapsıyor. Turizm şirketleri Yunanistan adalarına düzenleyecekleri tur programları için hazırlıklara başladı. Bununla birlikte ziyaretçiler bireysel olarak da Yunan adalarına seyahat edebilecek. Herkes bütçesine göre bir tatil tercih ederken, vize muafiyeti uygulanacak adalarda konaklama ücretleri de belli olmaya başladı.

Posta'dan Şenay Yurtalan'ın aktardığına göre,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya Yunanistan adalarına vizesiz seyahat uygulaması konusunda soruları yanıtladı. Yunanistan adalarına vize kolaylığının turizm hareketlerinin canlandırılması noktasında önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, “Yunanistan’ın kapıda vize uygulaması; pandeminin başından bu yana ciddi sıkıntılar yaşayan outgoing turlar düzenleyen seyahat acentalarımız açısından hareketliliği artıracaktır. Yurt içi turizm pazarı açısından değerlendirirsek vize kolaylığının, özellikle yüksek sezonda ve bayram dönemlerinde yoğunlaşan talep nedeniyle Türkiye’deki tesislerde yer bulamayan vatandaşlarımız için bir alternatif yaratacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vize muafiyetinin ne zaman başlayacağına ilişkin de bilgi aktaran Bağlıkaya “Yunan adalarına bir haftalık vize uygulaması Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylanmış durumda. Konuya ilişkin bir yönetmelik Yunan makamları tarafından hazırlanmakta. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin net bir bilgiye sahip değiliz” dedi.

Bağlıkaya ayrıca pek çok kişinin merak ettiği bir konuya daha değindi. 7 günlük vize muafiyetinde 1 adaya vize alındığı zaman diğer adaya geçiş olmayabileceğinin altını çizdi.

YUNANİSTAN’A REZERVASYONLAR NASIL YAPILMALI?

Seyahat acentalarının kapıda vize uygulamasına geçilmesi beklenen Sakız, Samos, Rodos, Midilli, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi olmak üzere 10 ada için paket tur planlamalarını yaptıklarını kaydeden Bağlıkaya “Vatandaşlarımızın da rezervasyon süreçlerini seyahat acentalarımız üzerinden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Kapıda vize ücretinin henüz kesinleşmediğini belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Yunan Adalarına gitmek isteyen vatandaşlar için 7 günlük kapıda vize maliyetinin 60 Euro olması beklendiğini aktardı.

YUNANİSTAN ADALARINDA KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

SAKIZ ADASI

Sakız Adası’nda 30 Haziran-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında 6 gece çift kişilik oda fiyatlarına bakıldığında en düşük fiyatlar 8.850 TL civarında iken aynı tarih ve şartlarda deniz manzaralı banyo ve mutfağıyla 26 metrekare stüdyo dairenin ücretinin 12.727 TL olduğu görülüyor. Sakız Ada’sında 3 yatak odalı bir villa kiralamak istediğinizde ise 6 gece için minimum 40 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Türkiye’de pek çok otelin uyguladığı her şey dahil konseptinin burada olmadığı dikkat çekerken otellerin pek çoğu ya sadece oda veya oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyor.

SİSAM ADASI

Yunanistan’ın en popüler destinasyonlarından biri olan Samos (Sisam) Adası’nda konaklama ücretlerinin otellerde biraz daha yüksek olduğu görülürken, bunun aynı zamanda kalite ve hizmet anlayışından dolayı olması dikkat çekiyor. Samos Adası’nda kendi havuz ve plajına sahip kahvaltı dahil otellerde 6 gece çift kişilik konaklama tutarı 15.000 TL civarında başlıyor. Verilen hizmet, otelin konumu ve sunulan kalite arttıkça fiyatlar da 30-40 bin TL civarına çıkıyor.

MİDİLLİ ADASI

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Midilli Adası da muhteşem denizi ile her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ekonomik bir tatil yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan Midilli Adası’nda 1 yatak odası, mutfak ve banyodan oluşan 25 metrekarelik bahçe manzaralı bir dairede iki kişi 6 gece ücreti olarak 5.120 TL ödüyor.

Üç yatak odalı, 260 metrekare villa kiralamak isteyenlerin ise yaklaşık 60 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

RODOS ADASI

Yunanistan’ın en lüks adalarından biri olan Rodos’ta 6 gece 2 kişilik odalar için fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor. Burada otel hizmetleri çoğunlukla kahvaltı seçenekli olurken, verilen hizmetler arttıkça verilecek ücret de doğal olarak artıyor. Rodos’ta ortalama bir tatil için ise yaklaşık 30-40 bin TL civarında bir konaklama ücreti ödeniyor.

KOS ADASI

Bodrum yarımadasının karşısında kalan Kos (İstanköy) Türklerin en çok gittiği Yunan adalarından biri olarak biliniyor. Burada verilen hizmet ile alınan ücretin birbirini fazlasıyla karşıladığı görülüyor. Çoğunluğu havuzlu otellerde kahvaltı dahil iki kişilik konuklamalar için 11 bin civarında başlayan ücretler, istenilen lüks ve hizmetlere göre 75 bin TL’ye kadar varabiliyor. Ancak ortalama bir tatil için 25 bin-45 bin TL ücret yeterli olacak gibi görünüyor.

MEİS ADASI

Oniki Adalar’dan biri olan Meis, Yunanistan’ın en küçük adası ve Kaş’tan sadece 6 kilometre uzaklıkta. Adanın yüzölçümü küçük olduğu için turizm ve konaklama imkanları da sınırlı. 15 bin-35 bin TL arasında 6 gecelik bir tatilin mümkün olduğu adada olur da eğer 4 yatak odalı bir kral süiti tutmak isterseniz 159 bin TL ödemeniz gerekiyor. Ancak süitin manzarasının harikalığının da bu fiyata dahil olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor.

LEROS ADASI

Otellerin büyük çoğunluğu deniz manzaralı olan Leros, geleneksel mimarisi ve küçük koyları ile turistlerin ilgisini çekiyor. Eğer deniz manzaralı, 4 yatak odalı 3 banyolu 250 metrekare bir villa kiralamak isterseniz 72 bin TL ödemeniz gerekiyor. Eğer yok biz daha uygun bütçeli bir konaklama tercih ediyoruz derseniz ise 6 gecelik otel fiyatları 10 bin TL’den başlıyor. 15-120-25-30 bin TL şeklinde oldukça kaliteli bir konaklama imkanı rahatlıkla bulunabiliyor.

KALİMNOS ADASI

Hem dalış hem de tırmanış tutkunlarına hitap eden Kalimnos da bu yıl vizesiz seyahat ile Türklerin en sık ziyaret edeceği adalardan biri olarak görülüyor. Tek kişilik iki yataklı bahçe manzaralı bir odada iki kişi 6 gece 8.361 TL kalabileceğiniz adada aynı zamanda kiralık stüdyo daire ve apartman odası seçenekleri oldukça bol bulunuyor. Deniz manzaralı, havuzlu kahvaltı dahil lüks bir otel için ise yaklaşık 61 bin TL ayırmanız gerekiyor.

PATMOS ADASI

Türkiye’de Batnaz olarak bilinen Yunan adası Patmos da vizesiz seyahat edilebilecek adalar arasında yer alıyor. Çoğunlukla sadece oda konsepti ile kiralanan otel odalarında isteğe göre tek kişilik iki veya çift kişilik yatak seçenekleri bulunuyor. Burada ise Temmuz ayı başında 6 gece 2 kişilik bir konaklama için 8 bin TL civarında başlıyor. 15-20 bin TL civarında ücretler ortalama bir tatil yapmanın mümkün olduğu adada kahvaltı dahil deniz manzaralı bir süitte kalmak istediğinizde ise 100 bin TL ödemeniz gerekiyor.

SİMİ ADASI

Ulaşımın sadece feribotla sağlandığı Simi adası da hem oteller hem de daire ve odalarla ziyaretçilerine konaklama imkanı sunuyor. Denize sıfır toplam 1 yatak odası, 1 oturma odası ve 1 banyodan oluşan 35 metrekare evde 2 kişi 6 gece konaklamak için 26 bin TL ödeniyor. Daha uygun bir tatil yapmak isteyenler için ise yine adada 13 bin TL’ye tek yatak odalı daireler bulunuyor.