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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmette ciro arttı: Temmuz verileri açıklandı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmette ciro arttı: Temmuz verileri açıklandı

11.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmette ciro arttı: Temmuz verileri açıklandı

Türkiye’de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro temmuz ayında hem aylık hem yıllık bazda arttı. TÜİK verileri, özellikle inşaat ve hizmet sektörlerindeki güçlü artışın toplam ciro görünümünü desteklediğini ortaya koydu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 30,2 arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ İNŞAATTA

Toplam cironun alt sektörlerine bakıldığında, temmuz ayında yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,5, inşaat ciro endeksi yüzde 35,8, ticaret ciro endeksi yüzde 27,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,5 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 35,8 ile inşaat sektöründe gerçekleşti.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,0, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı. Ticaret sektörü ciro endeksi ise bir önceki aya göre değişmedi.

Aylık bazda en güçlü artış yüzde 9,2 ile inşaat sektöründe kaydedildi.

İlgili Konular: #tüik #ciro

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