Sanayi sektörü 9 ayda 140 milyar dolar ihracat yaptı

Türk sanayi sektörü 9 ayda 139,3 milyar dolar ihracatını gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:08
Sanayi sektörü 9 ayda 140 milyar dolar ihracat yaptı
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Türk sanayisi Ocak-Eylül döneminde toplam 139,3 milyar dolar ihracata imza attı.Sektörün dış satımı yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarken sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 82,5 oldu.

Tekstil ve hammaddeleri 7,9 milyar dolar, deri ve deri mamulleri 1,5 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 25,5 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik sektörü 11 milyar dolar, makine ve aksamları 7,5 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 11,1 milyar dolar, çelik sektörü 17,1 milyar dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 4,2 milyar dolar, mücevher sektörü 4,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 2,8 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 4,9 milyar dolar, diğer sanayi ürünleri 100 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracat rakamlarına ulaştı.

Yılın dokuz ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 7,2, deri ve deri mamulleri yüzde 21,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 40,2, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 9,3, elektrik ve elektronik yüzde 5,9, makine ve aksamları yüzde 9,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 26,5, çelik sektörü yüzde 8,7, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,4, mücevher sektörü yüzde 7,1, savuma ve havacılık sanayii yüzde 33,8, iklimlendirme sanayii yüzde 8,7, diğer sanayi ürünleri yüzde 1,4 ihracat artışı kaydetti.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Sanayi ihracatında sektörlere en fazla Almanya'dan talep geldi. Yılın dokuz ayında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 126,4 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2,8 milyar dolar, makine ve aksamları 747,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1,6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 525,2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 781,2 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri 6,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,8 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,2 milyar dolar, İsrail'e çelik sektörü 1,2 milyar dolar, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünleri 749,5 milyon dolar, mücevher sektörü Birleşik Arap Emirliklerine 773,3 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2021'in ocak-eylül döneminde sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

  1 OCAK - 30 EYLÜL
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21)
II. SANAYİ 121.946.332 139.282.696 14,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 10.962.396 11.403.600 4,0
Tekstil ve Hammaddeleri 7.357.406 7.888.037 7,2
Deri ve Deri Mamulleri 1.265.557 1.534.176 21,2
Halı 2.339.434 1.981.388 -15,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 18.221.430 25.540.665 40,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 18.221.430 25.540.665 40,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 92.762.506 102.338.431 10,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 14.794.973 16.171.563 9,3
Otomotiv Endüstrisi 21.244.153 22.325.154 5,1
Gemi, Yat ve Hizmetleri 987.164 999.151 1,2
Elektrik ve Elektronik 10.348.538 10.959.557 5,9
Makine ve Aksamları 6.830.733 7.484.965 9,6
Demir ve Demir Dışı Metaller 8.783.738 11.114.640 26,5
Çelik 15.720.111 17.082.001 8,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.414.925 4.180.454 22,4
Mücevher 3.895.236 4.171.524 7,1
Savunma ve Havacılık Sanayii 2.094.416 2.803.319 33,8
İklimlendirme Sanayii 4.549.924 4.946.082 8,7
Diğer Sanayi Ürünleri 98.595 100.022 1,4

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