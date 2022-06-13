Sanayi üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, nisan 2022 verilerini yayımladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:00
Sanayi üretim endeksi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi, nisan 2022 verilerini yayımladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK AYNI KALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 3,3 azaldı.

 


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