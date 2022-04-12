Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı

12 Nisan 2022 Salı, 10:12

Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 13,3 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretiminde aylık artış yüzde 4,4 oldu.

Ocak ayında sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintileri dolayısıyla sanayi üretiminde aylık yüzde 2,4'lük daralma yaşanmıştı. Ocak ayında yıllık artış ise yüzde 7,6'da kalmıştı.

Sanayinin alt sektörleri Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Bir önceki aya göre ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.