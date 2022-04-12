Sanayi üretimi Şubat'ta beklentileri aştı
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda da yüzde 13,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Sanayi üretimi Şubat'ta yıllık yüzde 13,3 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretiminde aylık artış yüzde 4,4 oldu.
Ocak ayında sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kesintileri dolayısıyla sanayi üretiminde aylık yüzde 2,4'lük daralma yaşanmıştı. Ocak ayında yıllık artış ise yüzde 7,6'da kalmıştı.
Sanayinin alt sektörleri Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.
Bir önceki aya göre ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
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