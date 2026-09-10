Sanayi üretimi temmuzda geriledi: TÜİK verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 0,3, aylık bazda ise yüzde 1,0 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı.

Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 geriledi.

AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 1 OLDU

Sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 azaldı.

Alt sektörlere bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 düşüş gösterdi.