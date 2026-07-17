Sanayide istihdam kan kaybediyor: Ücretli çalışan sayısı 16 milyon sınırında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi.

Geçen yılın aynı ayında toplam ücretli çalışan sayısı 15 milyon 892 bin 187 kişi olarak kaydedilmişti.

SANAYİDE GERİLEME, HİZMET VE İNŞAATTA ARTIŞ

Sektörel dağılıma bakıldığında sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,2 azaldı.

Buna karşın inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2, ticaret ve hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde en yüksek yıllık artış yüzde 4,4 ile ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde gerçekleşirken, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1 ve elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 3,6 artış kaydetti.

İmalat sanayisinde çalışan sayısı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,6, su temini ve atık yönetimi faaliyetlerinde ise yüzde 1,7 geriledi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Toplam ücretli çalışan sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Aylık bazda sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 0,1, inşaat sektöründe ise yüzde 1,2 düşerken, ticaret ve hizmet sektöründe herhangi bir değişim yaşanmadı.