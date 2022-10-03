Sardalya 20 liraya düştü, poşetler doldu
50 liranın altında balık bulmak neredeyse imkansızlaşırken Ege'de sardalya bolluğu tezgahlara iyi geldi.
Ege Denizi'nde sardalya balığının bol çıkması pazar tezgahlarına yansıdı. Kilosu 20 liraya satılan balığa yurttaşların ilgisi yoğun oldu.
Tezgahta kilosu 30 ila 50 lira arasında satılan sardalya balığı havaların güzel gitmesiyle birlikte Ege Denizi'nde bolca çıkmaya başladı. Balığın bol çıkmasıyla birlikte fiyatı düştü. Tezgahta kilosu 20 liraya balık gören yurttaşlar poşet poşet alıp evlerinin yolunu tuttu.
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