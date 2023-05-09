Seçime 5 gün kala Doğan Holding CEO'su 'en büyük tehlike' diyerek anlattı: 'Böyle giderse...'
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi yabancı yatırımcıların Türkiye'yi araştırdığını söyleyen Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, "Mevcut politikalarla devam etmek imkansız. En büyük tehlike bu" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 5 gün kaldı. 14 Mayıs öncesi yatırımcıların borsadaki belirsizliğe yönelik tepkileri de bu süreçte ekonomi gündemini belirlemeye başladı.
Son olarak Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, ekonomik gidişatı değerlendirdi.
Dünya'dan Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre; Türkiye'nin pahalı bir ülke olmasına rağmen hâlâ cazip olduğunu ifade eden Göğüş, yaklaşan seçimler öncesi yabancı yatırımcıların ve bankaların Türkiye’ye gelip araştırma yaptıklarını ve piyasayı incelediklerini söyledi.
"ŞU ANDA NABIZ YOKLAMALAR YAPILIYOR..."
Göğüş, "Doğru politika izlenirse Türkiye’ye yatırım gelecektir. Şu anda da nabız yoklamalar yapılıyor, ne olup bittiği izleniyor” dedi.
Doğru politikalar uygulandığında Türkiye’ye yatırım geleceğini belirten Göğüş, seçimlerden sonra verilecek ilk mesajların kritik önem taşıdığına dikkat çekti.
Göğüş, “Stratejik yatırımlar hemen o gün gelmiyor ama portföy yatırımlarında hızlı giriş bekliyorum. Yani holdingler ve bankalar yatırımda ilk hedef olacak. Bu, seçimden sonra verilecek ilk mesajlara da bağlı, kapalı olan swaplar açılacak mı? Bunlar yatırım için belirleyici olacak” diye konuştu.
'BÖYLE BİR 12 AY DAHA GİDERSE...'
Özellikle elektronikte Türkiye pazarına karşı yatırımcı ilgisine işaret eden Göğüş, elektronik başta olmak üzere bazı sektörlerde büyük Avrupalı üreticilerin üretimlerini Çin’den Türkiye’ye kaydırma planı yaptığını söyledi.
Göğüş, “Özellikle elektronik sektöründe Türkiye öne çıkıyor. Çünkü Tayvan’la Çin’in arası son dönemde gerildi. Bu yüzden de üreticiler burada üretmeye çalışıyorlar. Bu durum başka sektörlerde de var. Çünkü politik riski yüksek bir coğrafyaya sırf ucuz diye tek başına bel bağlamak istemiyorlar. Bu da Türk sanayiine ve insanına iş fırsatı oluyor” dedi.
2023’ün ilk 4 ayının doların baskılandığı, TL enflasyonunun yüksek olduğu bir dönem olarak zor geçtiğini söyleyen Doğan Holding CEO'su enflasyon, faiz gibi göstergelerin karlılığı doğrudan olumsuz etkilediğini kaydetti. Göğüş, “Böyle bir 12 ay daha giderse çok zorlanırız” dedi. Piyasanın iş yapabilmesi için doların en az 22 seviyesinde olması gerektiğini kaydeden Göğüş, “Çünkü enflasyon devalüasyon farkı şu anda yüzde 15- 20 arasında. Oysa en az 2-3 puan farkla makul bir bantta hareket etmesi lazım. Şu anda bant iyice açıldı” diye konuştu.
"EN BÜYÜK TEHLİKE BU BENCE..."
Dövizin sabit kalmasıyla ithalatın arttığını, bunun da cari açığı büyüttüğünü ifade eden Göğüş, şunları kaydetti:
“Böyle devam etmesi üretimin düşmesine, dolayısıyla işten çıkarmalara neden olur. Mevcut politikalarla bir yıl devam etmek imkansız. En büyük tehlike bu bence.”
Göğüş, dövizdeki artışın da kontrollü olması gerektiğini vurgulayarak tersi durumun enflasyonu tetiklediğini belirtti. Dünya ekonomisine bakıldığında uzun vadeli finansman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Göğüş, şunları söyledi:
“Fonlama, hem maliyet hem de bulabilmek anlamında gerçekten sıkıntılı. Dünyada da ucuz para bitti. Yatırımlar da ister istemez etkileniyor.”
Özellikle son dönemde Amerika’da yaşanan banka iflaslarına atıfta bulunan Göğüş, “Bir takım öngörülemeyen sürprizler çıkabiliyor. Pıtrak gibi çıkabiliyor. O yüzden 2023 de 2024 de böyle geçer gibi. 2025’ten itibaren tekrar hızlanma olacaktır. Amerika, Avrupa üzerinden daha hızlı toparlayabilir” yorumunu yaptı.
Dışarıda bunlar yaşanırken Türkiye’nin 'genç ve dinamik yapısının bir avantaj olduğunu' vurgulayan Göğüş, “Türkiye’de faiz-kur dengesini sağladığınız zaman daha iyimser yaklaşabiliriz” dedi.
Göğüş’e göre, bu bölgelere satış yapan Türkiye ABD ve Avrupa’da yaşanan resesyondan etkilenecek ancak öyle derin bir resesyona girmeyecek.
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