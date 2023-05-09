Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:28

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:28

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sadece 5 gün kaldı. 14 Mayıs öncesi yatırımcıların borsadaki belirsizliğe yönelik tepkileri de bu süreçte ekonomi gündemini belirlemeye başladı.

Son olarak Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, ekonomik gidişatı değerlendirdi.

Dünya'dan Nurdoğan Arslan Ergün'ün haberine göre; Türkiye'nin pahalı bir ülke olmasına rağmen hâlâ cazip olduğunu ifade eden Göğüş, yaklaşan seçimler öncesi yabancı ya­tırımcıların ve bankaların Türkiye’ye gelip araştırma yaptıklarını ve piyasa­yı incelediklerini söyledi.

"ŞU ANDA NABIZ YOKLAMALAR YAPILIYOR..."

Göğüş, "Doğru politika iz­lenirse Türkiye’ye yatırım gelecektir. Şu anda da nabız yoklamalar yapılıyor, ne olup bittiği izleniyor” dedi.

Doğru poli­tikalar uygulandığında Türkiye’ye ya­tırım geleceğini belirten Göğüş, seçim­lerden sonra verilecek ilk mesajların kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Gö­ğüş, “Stratejik yatırımlar hemen o gün gelmiyor ama portföy yatırımlarında hızlı giriş bekliyorum. Yani holding­ler ve bankalar yatırımda ilk hedef ola­cak. Bu, seçimden sonra verilecek ilk mesajlara da bağlı, kapalı olan swap­lar açılacak mı? Bunlar yatırım için belirleyici olacak” diye konuştu.

'BÖY­LE BİR 12 AY DAHA GİDERSE...'

Özellik­le elektronikte Türkiye pazarına karşı yatırımcı ilgisine işaret eden Göğüş, elektro­nik başta olmak üzere bazı sektörlerde büyük Avrupalı üreticilerin üretimle­rini Çin’den Türkiye’ye kaydırma pla­nı yaptığını söyledi.

Göğüş, “Özellikle elektronik sektöründe Türkiye öne çı­kıyor. Çünkü Tayvan’la Çin’in arası son dönemde gerildi. Bu yüzden de üreti­ciler burada üretmeye çalışıyorlar. Bu durum başka sektörlerde de var. Çünkü politik riski yüksek bir coğrafyaya sırf ucuz diye tek başına bel bağlamak iste­miyorlar. Bu da Türk sanayiine ve insa­nına iş fırsatı oluyor” dedi.

2023’ün ilk 4 ayının doların baskılan­dığı, TL enflasyonunun yüksek olduğu bir dönem olarak zor geçtiğini söyle­yen Doğan Holding CEO'su enflasyon, faiz gibi göstergelerin karlılığı doğrudan olum­suz etkilediğini kaydetti. Göğüş, “Böy­le bir 12 ay daha giderse çok zorlanırız” dedi. Piyasanın iş yapabilmesi için do­ların en az 22 seviyesinde olması gerek­tiğini kaydeden Göğüş, “Çünkü enflas­yon devalüasyon farkı şu anda yüzde 15- 20 arasında. Oysa en az 2-3 puan farkla makul bir bantta hareket etmesi lazım. Şu anda bant iyice açıldı” diye konuş­tu.

"EN BÜYÜK TEHLİKE BU BENCE..."

Dövizin sabit kalmasıyla ithalatın arttığını, bunun da cari açığı büyüttü­ğünü ifade eden Göğüş, şunla­rı kaydetti:

“Böyle devam etmesi üreti­min düşmesine, dolayısıyla işten çıkar­malara neden olur. Mevcut politikalarla bir yıl devam etmek imkansız. En bü­yük tehlike bu bence.”

Göğüş, dövizdeki artışın da kontrollü olması gerektiğini vurgulayarak tersi durumun enflasyonu tetiklediğini belirtti. Dünya ekonomi­sine bakıldığında uzun vadeli finans­man sıkıntısı yaşandığını dile getiren Göğüş, şunları söyledi:

“Fonlama, hem maliyet hem de bulabilmek anlamın­da gerçekten sıkıntılı. Dünyada da ucuz para bitti. Yatırımlar da ister istemez etkileniyor.”

Özellikle son dönemde Amerika’da yaşanan banka iflaslarına atıfta bulunan Göğüş, “Bir takım öngö­rülemeyen sürprizler çıkabiliyor. Pıt­rak gibi çıkabiliyor. O yüzden 2023 de 2024 de böyle geçer gibi. 2025’ten itibaren tekrar hızlanma olacaktır. Amerika, Avrupa üzerinden daha hızlı toparlayabilir” yorumunu yaptı.

Dışarı­da bunlar yaşanırken Türkiye’nin 'genç ve dinamik yapısının bir avantaj oldu­ğunu' vurgulayan Göğüş, “Türkiye’de faiz-kur dengesini sağladığınız zaman daha iyimser yaklaşabiliriz” dedi.

Gö­ğüş’e göre, bu bölgelere satış yapan Tür­kiye ABD ve Avrupa’da yaşanan reses­yondan etkilenecek ancak öyle derin bir resesyona girmeyecek.