SEDDK: Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konuldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanmasına karşın verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştirememeleri" gerekçesiyle 2 sigorta şirketine el koydu.

Reuters
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:10
SEDDK: Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konuldu
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi'ne tedbir uygulama kararı aldı.

SEDDK'dan yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle kurumumuzca bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi'ne, sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve sektörümüzün negatif yönde etkilenmemesi amacıyla tedbir uygulanması gereği hasıl olmuştur" denildi.

Açıklamada şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verildiği, yeni yönetim kurulu üyesi atanmasına ve portföy idaresinin de güvence hesabına bırakılmasına karar verildiği kaydedildi.

Söz konusu tedbirlerin sektörü etkilemeyecek ölçekteki bahsedilen şirketlerle sınırlı olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca, süreçten etkilenenlerin sigortalılığının devamı ve haklarının korunması amacıyla, Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde telafi edici planlar için gerekli girişimlerin başlatıldığı kaydedildi. 


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