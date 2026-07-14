Şehir hastanelerini finanse etmek için devlet hastaneleri satılıyor: Turizm bölgesindeki denize sıfır yerler borç kurbanı mı oluyor?

Şehir hastaneleri için bütçeden akan milyarlar tartışılırken, şimdi de kamuya ait sağlık taşınmazları satış listesine girdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul gündemine gelen torba yasa teklifinin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait 55 taşınmazın özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla satış, kiralama ya da işletme hakkı devri yöntemleriyle özelleştirilecek taşınmazlardan elde edilecek gelir, Hazine’ye aktarılacak. İddialara göre bu kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın yeni sağlık tesisleri ile yenileme yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Öte yandan ortaya çıkan tablo, “Şehir hastanelerinin ağır maliyeti kamu malları satılarak mı finanse ediliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

DENİZE SIFIR ARAZİLER LİSTEDE

Özelleştirme kapsamındaki taşınmazlar arasında Türkiye’nin en değerli bölgeleri bulunuyor. Gazeteci - Yazar Bora Erdin konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Erdin, "Muğla Datça’da denize sıfır konumdaki ve halen Datça 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi olarak görülen arazi satış listesinde yer aldı. Milas’ta yıllarca hizmet veren 75. Yıl Devlet Hastanesi arazisi, binaları ve geniş bahçesiyle birlikte özelleştirilecek. Mersin Tarsus’taki eski devlet hastanesi yerleşkesi ile İstanbul Kadıköy Mecidiye’deki geniş kamu arazisi de listede bulunuyor" diyerek detaylara yer verdi.

Böylece toplamda Adıyaman’dan İstanbul’a, Muğla’dan İzmir’e kadar 27 ilde 55 sağlık taşınmazı özelleştirme kapsamına alınmış oldu.

5,5 MİLYON METREKARE SATIŞ HAZIRLIĞI

Torba teklifin etki analizine göre kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen 230 taşınmaz, yaklaşık 5,5 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Bunların 1,5 milyon metrekarelik bölümü için imar planları bile hazırlandı. Komisyondaki görüşmelerde ise bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artabileceği ifade edildi.

111 MİLYAR LİRA ŞİRKETLERE GİTTİ

Öte yandan şehir hastaneleri için bütçeden yapılan ödemeler rekor seviyeye ulaştı. Gazeteci Erdin, "2025 yılında Kamu-Özel İşbirliği modeliyle işletilen 18 şehir hastanesi için 111,1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.Bu rakam, yıl başında ayrılan 104,6 milyar liralık ödeneğin de 6,5 milyar lira aşılması anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle devlet, şehir hastanelerini işleten 7 şirkete her gün ortalama 304 milyon lira ödedi" diyerek bu tutarla her gün 10 bin 870 kişiye bir aylık asgari ücret ödenebilecek büyüklükte kamu kaynağı şirketlere aktarıldığına dikkat çekti.

ŞEHİR HASTANELERİNİN FATURASI YURTTAŞ’A MI KESİLECEK?

Yurttaş, sağlık yatırımlarının finansmanı için kamuya ait değerli taşınmazların elden çıkarılmasının uzun vadede telafisi güç sonuçlar doğuracağını savunuyor.

Özellikle denize sıfır araziler, eski devlet hastaneleri ve büyük şehirlerdeki yüksek değerli kamu arsalarının özelleştirme kapsamına alınması, "Şehir hastanelerinin faturası milletin ortak malı satılarak mı ödeniyor?" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bir yanda her gün 304 milyon liralık şehir hastanesi ödemeleri, diğer yanda satış listesine giren devlet hastaneleri ve sağlık arazileri yer alıyor.