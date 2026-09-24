Sektörel güven endekslerinde yeni tablo: Perakende yükseldi, inşaat düştü

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, Eylül 2026'da hizmet sektöründe değişim göstermeyerek 111,9 değerinde kaldı. Güven endeksi perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artarak 111,3'e yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ DEĞİŞMEDİ

Hizmet sektörü güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 111,9 oldu.

Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 1,1 artışla 110,2'ye yükseldi. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 artarak 109,7 oldu.

Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 1,3 azalarak 115,9'a geriledi.

PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN YÜZDE 1,1 ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, Eylül ayında yüzde 1,1 artarak 111,3 değerini aldı.

Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,4 artarak 114,5'e yükseldi. Mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,3 azalarak 91,4 oldu.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 3,5 artışla 128,0'a çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVEN GERİLEDİ

İnşaat sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerini aldı.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 artarak 80,4'e yükseldi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 2,1 azalarak 85,5'e geriledi.

Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artış stok azalışını, azalış ise stok artışını gösteriyor.