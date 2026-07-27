Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sektörlerin temmuz karnesi belli oldu: Hizmet ve inşaatta yükseliş, perakendede düşüş

Sektörlerin temmuz karnesi belli oldu: Hizmet ve inşaatta yükseliş, perakendede düşüş

27.07.2026 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Sektörlerin temmuz karnesi belli oldu: Hizmet ve inşaatta yükseliş, perakendede düşüş

TÜİK verilerine göre temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret sektöründe geriledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, temmuz ayında güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret sektöründe geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN YÜZDE 1,4 ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 112,0 seviyesine yükseldi.

Alt endekslere bakıldığında, son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 0,5 artarak 110,3'e çıkarken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 gerileyerek 109,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 artışla 116,4 seviyesine yükseldi.

PERAKENDE TİCARET GÜVENİ GERİLEDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 111,0 değerini aldı.

Sektörde son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 0,5 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 düştü. Gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi ise yüzde 3,8 azalış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 83,5 seviyesine çıktı.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine ilişkin endeks yüzde 3,9 artışla 82,1'e yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 azalarak 84,9 seviyesine geriledi.

İlgili Konular: #tüik #ticaret #İnşaat sektörü #Hizmet sektörü #güven

İlgili Haberler

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?
Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz ayı zam farkı ödemelerine çevrildi. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından "Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Temmuz 2026 Pazartesi...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Temmuz 2026 Pazartesi... 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Bölgesel asgari ücret tartışması yeniden ısıtılıyor. Sendikalara göre amaç zamdan kaçmak
Bölgesel asgari ücret tartışması yeniden ısıtılıyor. Sendikalara göre amaç zamdan kaçmak Mevcut asgari ücretin yurdun her yerinde açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken emek cephesi, eşitsizlik yaratacak uygulama yerine geçim ücretinin artırılmasını savunuyor.