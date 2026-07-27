Sektörlerin temmuz karnesi belli oldu: Hizmet ve inşaatta yükseliş, perakendede düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, temmuz ayında güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret sektöründe geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN YÜZDE 1,4 ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 112,0 seviyesine yükseldi.

Alt endekslere bakıldığında, son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 0,5 artarak 110,3'e çıkarken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,2 gerileyerek 109,4 oldu. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,7 artışla 116,4 seviyesine yükseldi.

PERAKENDE TİCARET GÜVENİ GERİLEDİ

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 111,0 değerini aldı.

Sektörde son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 0,5 gerilerken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 düştü. Gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi ise yüzde 3,8 azalış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİNDE SINIRLI YÜKSELİŞ

İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 83,5 seviyesine çıktı.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyine ilişkin endeks yüzde 3,9 artışla 82,1'e yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 azalarak 84,9 seviyesine geriledi.