Sermayeden iktidara uyarı: ''Ana nedeni sistem bozukluğudur''

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:14

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’ndaki sunumda, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güvenin sarsıldığı vurgulandı.

GENEL KURULDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Sunum, "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı slaytla başladı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, konuşmasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma, "tekelleşme" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın gözaltına alınması ve ordudan ihraç edilen teğmenler konularına değindi.

'ÇÖKEN BİR SİSTEMDİR'

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Kartalkaya’da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir. Bu olay yakın tarihte olduğu için henüz yüreklerimizde" dedi.

Aras şu ifadeleri kullandı:

"Ancak unutmayalım ki geçen sene tam bugün Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelan sonucu 9 işçi hayatını kaybetmişti. İki yıl önce yaşadığımız büyük depremde on binlerce insanımızı usulüne uygun yapılmadığı için çöken binalar altında kaybettik. 2014 yılında Soma kömür madeninde çıkan yangında 301 işçi hayatını kaybetti.

Tüm bu ve benzer ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var."

'BİZDEKİ ÖLÜMLERİN NEDENİ KURAL TANIMAZLIK VE DENETİMSİZLİK'

"Kaliforniya’da koca Los Angeles şehri yandı, Japonya’da çok daha şiddetli depremler oldu. Kaç kişi öldü? Lütfen bakın ve mukayese edin. Bizdeki ölümlerin nedeni maliyet odaklı kural tanımazlık ve denetimsizliktir."

'SORUMLULAR GÖREVDEN AYRILMALI, HESAP VERMELİ'

"Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur. Maliyeti güvenliğin önüne koyan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan özel sektör iş insanları ve kamu yöneticileridir. Onların yarattığı ve uyguladığı sistemdir. Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir."

'OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR YAŞIYORUZ'

"Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma açılıyor, ardından farklı bir gerekçeyle tutuklanıyor."

BİLİRKİŞİ SORUŞTURMALARINA ELEŞTİRİ

"Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor."

TEĞMENLER DEĞERLENDİRMESİ

"Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."

"Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun, kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz."

"Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz. Ancak bugünkü endişe ve güvensizlik ortamına rağmen ülkemizin geleceği ile ilgili umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğru politikalarla ülkemiz kalkınır ve vatandaşlarımız kendilerini mutlu ve huzurlu hisseder."

"İNANDIĞIMIZ DOĞRULARI BIKMADAN USANMADAN DİLE GETİRECEĞİZ"

"Bu nedenle inandığımız doğruları bıkmadan usanmadan dile getireceğiz. 'Söylesek de hiçbir şey değişmiyor' zihniyetine kapılamayız. Bizim görevimiz doğru bildiklerimizi söylemektir. Mevcut uygulamaları eleştirmekle kalmayıp yeni politikalar önermektir."