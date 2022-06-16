Sevilay Yılman ile Cem Küçük arasında 'ekonomi' tartışması: 'Belki iktidar bu yüzden gidecek'

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:14

Habertürk'teki Para Gündem programında 'ekonomi' tartışması yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a yönelik sözleri de gündeme geldi.

Hayat pahalılığından şikayet eden Yılman, Turan'a hak verdiğini söyledi. Küçük ise, Yılman'a "Ekonomik sıkıntı büyük, söylenenlerin hepsini kabul ediyorum. Gariban şikayet eder, ben ederim, sen edersin ama TÜSİAD şikayet edemez. O zaman çalışanlara yüzde 300-400 zam versinler. Bankaları milyar dolar kâr açıkladılar. Versin çalışanına yüzde 400 zam. En düşük maaşı 15 bin lira yapsın. Onlar şikayet edemez bu ülkeden. TÜSİAD Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, TÜSİAD şu an parası olan pasif bir kurum. Erdoğan ona dün gerekeni söyledi, ağızlarını açabiliyorlar mı, açsınlar da görelim" dedi.

Yılman'ın, "Hiçbiri babamın oğlu değil ama bu insanlar ülkenin ekonomisinin çarklarının dönmesinde en önemli insanlar" şeklinde yanıt verdiği Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat çok pahalı, belki iktidar bu yüzden gidecek hepsini kabul ediyorum. Ben de etkileniyorum. Sen bakma şimdi, neler diyorlar da bizim neler yaşadığımızı kimse bilmiyor. Ben şunu söylüyorum; hükümet emekliye zam yapacağım diyor. Hükümet eğer yapamıyorsa muhalefet öneri söylesin."

Yılman ise, "Diyorsun ki 'ekonomi gerçekten sıkıntıda' kalkıp sonra da diyorsun ki 'muhalefet öneri versin'. Muhalefet mi yönetiyor ülkeyi? Kendi kendinle çelişiyorsun. Bu hükümetin muhalefetin diyeceklerine mi ihtiyacı var, o kadar aciz mi demek istiyorsun?" diye konuştu.