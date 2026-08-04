SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı.

SGK'nin açıklamasına göre, emekli maaşı farkları 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

SGK ÖDEME TARİHİNİ DUYURDU SGK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.

Böylece maaş artışının ardından fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.

FARK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARDA OLACAK En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, Temmuz ayında maaşını eski tutar üzerinden alan emeklilere oluşan fark tutarı 7 Ağustos'ta hesaplara aktarılacak.

Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

BAŞVURU YAPILMASINA GEREK YOK SGK'nin açıklamasına göre fark ödemeleri için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

Hak sahipleri, ödemelerini banka şubeleri, ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alabilecek.

Banka hesabında ödeme görünmeyen veya yatırılan tutarla ilgili sorun yaşayan emekliler ise SGK'nin resmî iletişim kanalları üzerinden bilgi alabilecek.

KİMLER FARK ÖDEMESİ ALACAK? Fark ödemesinden, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında maaşı yeniden hesaplanan emekliler yararlanacak.