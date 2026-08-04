Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor
Paylaş

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

4.08.2026 10:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının yatırılacağı tarihi duyurdu. Hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan ödemelerin doğrudan banka hesaplarına aktarılacağı açıklandı.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının ödeme tarihini açıkladı.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

SGK'nin açıklamasına göre, emekli maaşı farkları 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

SGK ÖDEME TARİHİNİ DUYURDU

SGK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Böylece maaş artışının ardından fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

FARK ÖDEMELERİ 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARDA OLACAK

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, Temmuz ayında maaşını eski tutar üzerinden alan emeklilere oluşan fark tutarı 7 Ağustos'ta hesaplara aktarılacak.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

BAŞVURU YAPILMASINA GEREK YOK

SGK'nin açıklamasına göre fark ödemeleri için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Hak sahipleri, ödemelerini banka şubeleri, ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden alabilecek.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Banka hesabında ödeme görünmeyen veya yatırılan tutarla ilgili sorun yaşayan emekliler ise SGK'nin resmî iletişim kanalları üzerinden bilgi alabilecek.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

KİMLER FARK ÖDEMESİ ALACAK?

Fark ödemesinden, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında maaşı yeniden hesaplanan emekliler yararlanacak.

SGK beklenen tarihi resmen açıkladı: Emekli zam farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatıyor

Ödenecek tutar, emeklinin Temmuz ayında aldığı aylık ile yeni düzenleme sonrasında hak kazandığı aylık arasındaki farka göre belirlenecek. Bu nedenle hesaplara yatırılacak tutar kişiden kişiye farklılık gösterebilecek.

İlgili Konular: #Emekli #emekli maaşı #maaş farkı #En düşük emekli maaşı #emekli maaş farkı

İlgili Haberler

Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu
Deutsche Bank'tan altında 'patlayıcı fiyat' açıklaması: Yıl sonu tahminleri belli oldu Deutsche Bank, Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine dayandırdığı analizinde altının güçlü yükseliş trendini sürdürdüğünü vurguladı. Üç farklı senaryoyu inceleyen Alman bankacılık devi, resmi sektör talebi ve reel faizleri dikkate alarak yıl sonu ons altın hedefini açıkladı.
Akaryakıtta beklenen haber geldi: Motorin fiyatlarında indirim yolda
Akaryakıtta beklenen haber geldi: Motorin fiyatlarında indirim yolda ABD ve İran hattındaki diplomatik temas açıklamalarıyla küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, akaryakıt cephesinde araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte motorin grubuna dev bir indirimin yansıması bekleniyor.
Altın yatırımcısı için kritik hafta: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Ağustos 2026 Salı...
Altın yatırımcısı için kritik hafta: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Ağustos 2026 Salı... 4 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 4 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...