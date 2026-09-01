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SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor
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SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

1.09.2026 13:25:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

SGK, mülkiyetindeki arsa, dükkan ve konutlardan oluşan çok sayıda gayrimenkulü açık artırmayla satışa çıkarıyor. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek ve taşınmazlar elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihalelerle alıcılarını bulacak.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Arsa, dükkan ve konutların yer aldığı taşınmazlar, SGK'nin Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecek. Satış işlemleri 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

GAYRİMENKULLER AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

SGK'nin mülkiyetinde bulunan ve tapu bilgileri ilan edilen gayrimenkuller, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında elektronik ortamda satışa sunulacak.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

İhalede satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında arsa, dükkan ve konutlar bulunuyor.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

TEMİNAT BEDELİ NASIL YATIRILACAK?

İhaleye katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri gayrimenkul için belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

Teminatın nakit olması halinde ödeme, tahsilata yetkili bankalara yapılacak. Teminat mektubu verilmesi durumunda ise belgenin herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına, başvuru bitiş tarihi mesai saati sona ermeden önce teslim edilmesi zorunlu olacak.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

Teminat olarak Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen tedavüldeki Türk parası ile Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Bunun dışında başka teminat kabul edilmeyecek.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

İHALEYE KİMLER KATILAMAYACAK?

SGK, ihaleye katılmak isteyenlerin beyanlarını esas alacak. Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılması yasak olan kişilerin ihaleye katıldığının tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

Bu kişiler hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

SGK'nin Elektronik Satış Portalı'na e-Devlet üzerinden erişilebilecek. İhaleye başvurular, SGK'nin internet sitesinde yer alan "İhaleler" sekmesindeki "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümünden yapılabilecek.

SGK'den dev gayrimenkul hamlesi: Ev, arsa ve dükkan satışları başlıyor

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından ihaleye başvuru yapılamayacak. İhale bedeli ise peşin olarak SGK'nin hesaplarına yatırılacak.

İlgili Konular: #SGK #Konut #arsa #Satış

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