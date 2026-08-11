SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları da yapılandırılabiliyor. İşverenler, vadesi geçmiş prim borçlarını 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.

SGK BORÇLARINA 72 AYA KADAR TAKSİT SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesindeki dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarının tecil ve taksitlendirme kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

Düzenleme kapsamında işverenlere 72 aya kadar taksit imkanı sunulurken, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti de uygulanabilecek.

Mevcut durumda tecilli borcu bulunan işverenler için de daha uzun vade imkanı sağlanacak.

YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 29 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanacak.

SGK, işverenlere yaptığı duyuruda vadesi geçmiş borçların avantajlı koşullarla yapılandırılabileceğini belirterek başvuruların son tarihe kadar yapılması çağrısında bulundu.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİYOR? Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), vergi borçları, trafik cezaları ve öğrenim kredisi borçlarının yanı sıra SGK prim borçları da belirli koşullar altında yapılandırılabiliyor.

SGK'nin duyurusuna göre işverenlerin Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçları için 72 aya kadar taksit imkanından yararlanması mümkün.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞLETMELERE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, SGK borcu bulunan işletmeler ve belediyelere düzenlemeden yararlanmaları çağrısında bulundu.

Işıkhan, "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.