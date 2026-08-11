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SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu
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SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

11.08.2026 15:28:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçları için tecil ve taksitlendirme başvurularında son günün 31 Ağustos olduğunu bildirdi. Yıllık yüzde 29 tecil faizinin uygulanacağı düzenleme kapsamında işverenler ve belediyeler, borçlarını 10 milyon liraya kadar teminatsız şekilde 72 aya varan vadelerle yapılandırabilecek.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları da yapılandırılabiliyor. İşverenler, vadesi geçmiş prim borçlarını 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

SGK BORÇLARINA 72 AYA KADAR TAKSİT

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026 yılı Haziran ayı ve öncesindeki dönemlere ait vadesi geçmiş prim borçlarının tecil ve taksitlendirme kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Düzenleme kapsamında işverenlere 72 aya kadar taksit imkanı sunulurken, 10 milyon TL'ye kadar teminat muafiyeti de uygulanabilecek.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Mevcut durumda tecilli borcu bulunan işverenler için de daha uzun vade imkanı sağlanacak.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

YILLIK TECİL FAİZİ YÜZDE 29

31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faizi yüzde 29 olarak uygulanacak.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

SGK, işverenlere yaptığı duyuruda vadesi geçmiş borçların avantajlı koşullarla yapılandırılabileceğini belirterek başvuruların son tarihe kadar yapılması çağrısında bulundu.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİYOR?

Kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik uygulama kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), vergi borçları, trafik cezaları ve öğrenim kredisi borçlarının yanı sıra SGK prim borçları da belirli koşullar altında yapılandırılabiliyor.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

SGK'nin duyurusuna göre işverenlerin Haziran 2026 ve öncesine ait vadesi geçmiş prim borçları için 72 aya kadar taksit imkanından yararlanması mümkün.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞLETMELERE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada, SGK borcu bulunan işletmeler ve belediyelere düzenlemeden yararlanmaları çağrısında bulundu.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

Işıkhan, "SGK borcu bulunan işletmelerimizin ve belediyelerin, bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüp hızlı şekilde adım atmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

SGK'den prim borçlarına 72 ay taksit fırsatı: Son başvuru tarihi belli oldu

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

SGK, işverenlere yönelik yapılandırma başvurularında son tarihin 31 Ağustos 2026 olduğunu duyurdu.

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