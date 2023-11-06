SGK duyurdu! Erken emeklilik hakkı olan meslekler güncellendi: Kimler faydalanacak?
SGK, erken emeklilik hakkına sahip olacak meslek gruplarına dair yeni bir liste yayınladı. Yeni liste, hangi mesleklerin daha erken emeklilik fırsatına sahip olacağını gösteriyor. İşte daha erken emekli olma fırsatı yakalayacak meslekler...
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) erken emeklilik listesini güncelledi. Pek çok çalışan için yeni umutlar doğuracak listede 5 meslek yer alıyor. Hazırlanan listeye göre kimi meslek gruplarının erken yaşta emekli olabileceği belli oluyorken, kimi grupların ise daha yüksek emekli maaşı alabileceği belirleniyor.
Güncellenmiş haliyle erken emeklilik meslek lisesinde yer alan meslek gruplarından ilki maden işçileri oluyor. Maden sektöründe çalışan vatandaş, daha erken emekli olabiliyor. Hatta daha yüksek emekli maaşı alma hakkı olabiliyor. Kamu sektöründe çalışanlar ise uzun hizmet süreleri dolayısıyla daha erken emekli olabiliyor.
UZUN HİZMET SÜRESİ ETKİLİYOR
Güncellenen erken emeklilik meslek listesinden birisi de öğretmenler olarak geçiyor. Listeye göre öğretmenlerin de uzun hizmet süreleri sebebiyle erken emekli olabilme hakları bulunuyor.
Öte yandan havacılık sektöründe çalışanlar yine uzun hizmet süreleri sebebiyle erken emekli olabiliyor. Kamu sektöründe çalışanlar uzun hizmet süreleri sebebiyle erken emekli olabiliyor.
Ayrıca sağlık sektöründe çalışanlarda daha yüksek emekli maaşı alabiliyorken, daha erken de emekli olabiliyor. Listede yer alan meslek grupları daha erken emekli olma ve daha yüksek emekli maaşı alma hakkına sahip olduğunu gösteriyor. Her meslek grubunun şartları ve süreçleri farklı olduğundan SGK ile doğrudan iletişime geçmekte yarar bulunuyor.
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