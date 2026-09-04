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SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?
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SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

4.09.2026 10:27:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Türkiye'de emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihine göre değişirken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışanlara SGK'ye ek olarak ikinci bir gelir kapısı aralıyor. Şartları sağlayan katılımcılar sistemden toplu para veya düzenli maaş alabilirken, yakında hayata geçmesi beklenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile bu yapıya işveren katkısının da eklenmesi planlanıyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Türkiye’de emeklilik koşulları, sigortalının sisteme ilk giriş yaptığı tarihe göre değişiyor. SSK kapsamında 1999-2008 arasında sigortalı olanlar için 7 bin gün prim şartı uygulanırken, yaş koşulu kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirleniyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

2008 sonrasında sigortalı olanlarda ise SSK için gerekli prim gün sayısı 7 bin 200’e yükseliyor. Yaş şartı erkeklerde 61’e kadar çıkabiliyor. Bağ-Kur kapsamında ise kadın ve erkeklerin 9 bin gün prim ödemesi gerekiyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

SGK'NİN YANINDA İKİNCİ EMEKLİLİK İMKÂNI

Çalışanlar, SGK kapsamındaki sigortalılıklarını sürdürürken Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılarak ek bir emeklilik birikimi oluşturabiliyor. Böylece SGK'den bağlanacak emekli aylığının yanı sıra BES üzerinden ikinci bir emeklilik geliri elde etmek mümkün olabiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

BES ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), yalnızca çalışanlara değil, çalışma hayatının dışında bulunan kişilere de düzenli birikim yapma imkânı sunuyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) de benzer bir yapıyla oluşturulması bekleniyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

EMEKLİLER DE BES'E KATILABİLİYOR

SGK'den emekli olan kişiler de BES'e katılarak ikinci bir emeklilik için birikim yapabiliyor. Emeklilik sonrasında çalışmayı sürdüren kişiler açısından da BES üzerinden ek bir emeklilik geliri oluşturma imkânı bulunuyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Emeklilik sonrasında çalışırken ödenen SGK primleri yeni bir SGK emekliliği oluşturmazken, BES kapsamında yapılan birikimler ayrı bir emeklilik imkânı sağlayabiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

BES'TE EMEKLİLİK İÇİN 10 YIL VE 56 YAŞ ŞARTI

BES kapsamında emeklilik hakkı elde edebilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamak gerekiyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Örneğin 2000 yılında SGK'ye giriş yapan bir erkek çalışan, SGK kapsamında 7 bin gün prim ve 60 yaş şartına tabi oluyor. Aynı kişi aynı dönemde BES'e de katılırsa, sistemde 10 yılını tamamlaması ve 56 yaşına ulaşması halinde BES'ten emeklilik hakkı elde edebiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Böylece gerekli şartları daha önce tamamlayan kişi BES'ten emekli olabilirken, SGK kapsamındaki emeklilik hakkı için kendi sigortalılık koşullarının tamamlanmasını bekleyebiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

BES'TE KATKI PAYINI KATILIMCI BELİRLİYOR

BES kapsamında ödenecek katkı payının tutarını katılımcının kendisi belirliyor. Aylık bütçeye göre belirlenen katkı payı ilerleyen dönemde artırılabiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Yapılan katkı payı ödemelerine devlet katkısı da eklenerek toplam emeklilik birikiminin artırılması sağlanıyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

OKS'DE MAAŞTAN KESİNTİ YAPILIYOR

Otomatik Katılım Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 oranında kesinti yapılarak emeklilik birikimi oluşturuluyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Bununla birlikte çalışanların sistemden ayrılma hakkı da bulunuyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

TES'TE İŞVEREN KATKISI GÜNDEMDE

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde de OKS'ye benzer bir modelin hayata geçirilmesi bekleniyor. Planlanan sistemde çalışanın yaptığı katkının yanı sıra devlet ve işveren katkısının da yer alması öngörülüyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Bu modelle çalışan, devlet ve işveren tarafından yapılacak üç farklı katkı sayesinde emeklilik dönemindeki toplam birikimin artırılması hedefleniyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

BES BİRİKİMİ TOPLU VEYA MAAŞ OLARAK ALINABİLİYOR

BES'te emeklilik hakkı kazanıldığında birikimlerin nasıl kullanılacağına katılımcı karar verebiliyor.

SGK'nin yanında ikinci emeklilik fırsatı: Çifte maaş almak mümkün mü?

Biriken tutar ve devlet katkısı toplu olarak alınabileceği gibi belirli bir dönem boyunca düzenli ödeme şeklinde de değerlendirilebiliyor.

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