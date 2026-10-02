SGK'nin yeni kararları Resmi Gazete'de: İlaçlarda geri ödeme şartları sil baştan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanına ilişkin düzenlemelerde kapsamlı değişikliklere gitti. 2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle organ ve doku nakillerinden kemik iliği paketlerine, kanser ilaçlarından cerrahi işlemlerin puanlarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

ORGAN NAKLİNDE TEDAVİ VE TRANSFER GİDERLERİ KARŞILANACAK

Yeni düzenlemeye göre SGK kapsamındaki kişilere organ veya doku naklinin gerekli görülmesi halinde, alıcı ve verici durumundaki kişilerin tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacak. Nakil operasyonları yalnızca bünyesinde organ nakli merkezi bulunan sağlık tesislerinde yapılabilecek.

Yurt içindeki organ temini sürecinde hasta veya organın nakil merkezine ulaştırılması için yapılan gidiş-dönüş seyahat ve transfer masrafları da Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri kapsamında SGK tarafından ödenecek.

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen her bir kadavra donör için donörü sağlayan merkeze tedarik bedeli ödenecek.

Donör sürecinin tamamlanamadığı durumlarda ise organ koruma protokolünün uygulandığı ilk 48 saatlik yoğun bakım süreci SGK’ye faturalandırılabilecek.

ABO UYUMSUZ BÖBREK NAKİLLERİNE ÖDEME SINIRI

Düzenlemeyle ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerinin ödemelerine de sınırlama getirildi.

Herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumları 3. basamak sağlık tesislerinin sağlık kurulu raporuyla belgelenen hastalar dışındaki kan grubu uyumsuz nakillerin giderleri SGK tarafından karşılanmayacak.

Bu nakillerde kullanılan aferez işlemleri ve tıbbi malzemeler de ayrıca faturalandırılamayacak.

KANSER İLAÇLARINDA GERİ ÖDEME KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Meme kanseri tedavisinde kullanılan trastuzumab emtansine ile pertuzumab kombinasyonlarının geri ödeme kriterleri yeniden düzenlendi.

Erken evre ve metastatik meme kanseri hastalarında ilaçların kullanım süreleri, kür limitleri ve reçeteleme şartları, tıbbi onkoloji uzmanlarının yer aldığı sağlık kurulu raporuna bağlandı.

Öte yandan relapslarla seyreden Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) tedavisinde kullanılan satralizumab etken maddeli ilaç da 12 yaş üzerindeki ve belirlenen kriterleri karşılayan hastalar için geri ödeme kapsamına alındı.

Söz konusu ilaç, SUT eki yalnızca yatarak tedavilerde ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

CERRAHİ İŞLEMLERİN PUANLARI GÜNCELLENDİ

Hizmet Başı ve Tanıya Dayalı İşlem Puan Listeleri'nde de değişiklik yapıldı. Buna göre bronkoskopi işleminin puanı 1.073,67 olarak güncellendi.

Göğüs ve çocuk cerrahisi uzmanlarının yanı sıra yoğun bakım uzmanlarının da bu işlemi faturalandırabilmesinin önü açıldı.

Torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı işlemi ise 609541 koduyla listeye eklendi. İşlemin puanı 25.278,02 olarak belirlendi.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ PAKETİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Kemik iliği nakillerinde uygulanan paket fiyatların kapsamı da yeniden düzenlendi.

Donör tahlil ve işlemleri, kan bileşenleri, tıbbi malzemeler ve komplikasyon tedavileri paket fiyat kapsamına alındı. Nakil öncesinde mevcut kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile yurtdışından şahsi kullanım amacıyla getirilen ilaçlar ise paket kapsamının dışında tutuldu.

Paket süreleri allojenik nakillerde operasyon öncesi 15 gün ve sonrası 90 gün, diğer nakillerde ise operasyon öncesi 15 gün ve sonrası 60 gün olacak şekilde düzenlendi.

DÜZENLEMELER KADEMELİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğde yer alan hükümler farklı tarihlerde uygulanmaya başlayacak.

Organ ve doku nakline ilişkin hükümler, tebliğin yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kanser ilaçları, işlem puanları ve satralizumabla ilgili düzenlemeler 5 iş günü sonra uygulanmaya başlayacak.

Kemik iliği nakli paketine ilişkin düzenleme ise 5 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayım günü yürürlüğe girdi.

Diğer genel hükümler ise 2 Ekim 2026 itibarıyla uygulanmaya başladı.