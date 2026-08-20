SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısını artırırken, sosyal güvenlik sisteminin geleceği de yeniden tartışılmaya başlandı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, mevcut emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirterek, demografik değişimler nedeniyle sistemde yapısal reformların kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.
MAAŞ ARTIŞLARINDA 'SEÇİM DOKUNUŞU' BEKLENTİSİ
Erdursun, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara dikkat çekerek seçim dönemleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.
Söz konusu artışları "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek maaş artışlarının kalıcı bir çözümden ziyade siyasi takvimle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ALARM VERİYOR
Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzer şekilde hızla yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğini belirten Erdursun, emekli sayısındaki artışın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü de artırdığını söyledi.
Yaşlanan nüfus nedeniyle mevcut sistemin uzun vadede aynı şekilde devam etmesinin zor olduğunu belirten uzman, ilerleyen dönemde yapısal reformların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ
EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yakın vadede yeni bir yasal düzenleme beklemediğini ifade etti.
Değişen demografik yapı doğrultusunda farklı emeklilik modellerinin ilerleyen yıllarda yeniden gündeme gelebileceğini belirten Erdursun, 2027 yılına kadar büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.