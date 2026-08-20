Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda
Paylaş

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

20.08.2026 16:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

SGK uzmanı Özgür Erdursun, hızla yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle mevcut emeklilik sisteminin sürdürülemez hale geldiğini ve yapısal reformların kaçınılmaz olduğunu belirtti. Maaş artışlarında kalıcı çözüm yerine siyasi takvime bağlı düzenlemelerin öne çıkabileceğini ifade eden Erdursun, kademeli emeklilik için yakın vadede bir yasal adım beklemediğini kaydetti.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısını artırırken, sosyal güvenlik sisteminin geleceği de yeniden tartışılmaya başlandı.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

SGK uzmanı Özgür Erdursun, mevcut emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirterek, demografik değişimler nedeniyle sistemde yapısal reformların kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

MAAŞ ARTIŞLARINDA 'SEÇİM DOKUNUŞU' BEKLENTİSİ

Erdursun, geçmiş dönemlerdeki uygulamalara dikkat çekerek seçim dönemleri yaklaştıkça emekli aylıklarında yeni düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

Söz konusu artışları "seçim dokunuşu" olarak nitelendiren Erdursun, yapılabilecek maaş artışlarının kalıcı bir çözümden ziyade siyasi takvimle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine benzer şekilde hızla yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğini belirten Erdursun, emekli sayısındaki artışın Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki mali yükü de artırdığını söyledi.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

Yaşlanan nüfus nedeniyle mevcut sistemin uzun vadede aynı şekilde devam etmesinin zor olduğunu belirten uzman, ilerleyen dönemde yapısal reformların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ

EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların gündemindeki kademeli emeklilik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yakın vadede yeni bir yasal düzenleme beklemediğini ifade etti.

SGK uzmanından çok konuşulacak iddia: Emekli maaşlarına 'seçim dokunuşu' yolda

Değişen demografik yapı doğrultusunda farklı emeklilik modellerinin ilerleyen yıllarda yeniden gündeme gelebileceğini belirten Erdursun, 2027 yılına kadar büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu söyledi.

İlgili Konular: #Emekli #SGK #emekli maaşı #emeklilik #Özgür Erdursun

İlgili Haberler

Merkez Bankası verileri açıklandı: Döviz ve altın rezervleri ne durumda?
Merkez Bankası verileri açıklandı: Döviz ve altın rezervleri ne durumda? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt rezervleri ağustos ortasında döviz ve altın varlıklarındaki yükselişin etkisiyle artış kaydetti. Net rezervlerdeki yukarı yönlü seyir sürerken yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geriledi, yabancı yatırımcılar ise hisse senedi ile özel sektör tahvillerinde alıma geçti.
Çin'de 300 milyar dolarlık batışın faturası kesildi: Küresel emlak krizinin mimarına tarihi ceza
Çin'de 300 milyar dolarlık batışın faturası kesildi: Küresel emlak krizinin mimarına tarihi ceza Çin'de tasfiye sürecindeki emlak devi Evergrande'nin kurucusu Hui Ka Yan dolandırıcılık ve yasadışı mevduat toplama gibi suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Milyarderin tüm mal varlığına el konulurken borç kriziyle sarsılan Evergrande ve iştirakine de yüksek miktarda para cezası kesildi.
İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu
İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu Piyasa analisti İslam Memiş altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin teknik bir düzeltmeden ziyade farklı dinamiklerden kaynaklandığını belirterek ons ve gram tarafında kritik seviyelere dikkat çekti.