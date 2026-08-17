SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından engelli ve malul sigortalılara veya hak sahibi yakınlarına bağlanan aylıklarda kontrol muayenesi sürecine ilişkin kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kontrol muayenelerinin süresi içinde yaptırılmamasının ciddi maddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

GEÇMİŞE YÖNELİK AYLIKLAR ÖDENMEYEBİLİYOR Karakaş, en kritik durumun kontrol raporunun üç aylık sürenin ardından alınması halinde ortaya çıktığını belirtti.

Kişinin kontrol muayenesini üç aydan fazla geciktirmesi halinde, malullük durumu devam etse dahi bu süre içinde kesilen aylıklar geriye dönük olarak ödenmiyor.

Bu durumda yeni aylık, yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanabiliyor.

SGK KONTROL TARİHİNDEN ÖNCE SEVK BELGESİ GÖNDERİYOR SGK, hak sahiplerine kontrol muayenesi tarihinden en az üç ay önce resmi yazıyla sevk belgesi iletiyor.

Kontrol kararında yalnızca yıl ve ay belirtilmişse, ilgili ayın ilk günü resmi kontrol tarihi olarak kabul ediliyor.

Karakaş, bildirim yazısının ulaşmasının ardından hastane işlemlerinin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini belirterek sürenin hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

RAPORUN ALINMA TARİHİ MAAŞIN DURUMUNU DEĞİŞTİRİYOR Kontrol raporunun hangi tarihte alındığı, aylığın devam edip etmeyeceği açısından belirleyici oluyor.

Rapor, kontrol tarihinden önceki üç ay içinde alınır ve malullük durumunun devam ettiği tespit edilirse aylıkta kesinti yapılmıyor.

Muayenede malullüğün sona erdiğinin belirlenmesi halinde ise aylık, kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde kesiliyor. Ancak o tarihe kadar ödenen tutarlar kişiden geri istenmiyor.

ÜÇ AY İÇİNDE RAPOR ALINIRSA BİRİKEN MAAŞ ÖDENİYOR Raporun kontrol tarihini takip eden üç ay içinde alınması halinde aylık tedbir amacıyla geçici olarak durduruluyor.

Raporun kurum tarafından onaylanması durumunda, kesinti tarihinden itibaren biriken aylıklar toplu şekilde hak sahibine ödeniyor.

KONTROL MUAYENESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIYOR? Kontrol muayenesi, kişinin hastalık veya engellilik durumunun devam edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanıyor.

SGK sağlık kurullarının gerekli görmesi, sigortalının sağlık durumunun kötüleştiğini bildirmesi, ilk raporda eksiklik tespit edilmesi, üçüncü kişilerden gelen ihbarlar veya müfettişlerin denetimleri sonucunda dosya yeniden incelemeye alınabiliyor.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve malul çocuklar da düzenli olarak bu kontrol mekanizmasına tabi tutulabiliyor.

HAK SAHİPLERİNE KONTROL MUAYENESİ UYARISI İsa Karakaş, kişinin kendi ihmali nedeniyle oluşan hak kayıplarında geçmiş dönem aylıklarının SGK'den talep edilemeyeceğini belirtti.