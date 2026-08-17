Cumhuriyet Gazetesi Logo
SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor
Paylaş

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

17.08.2026 12:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun engelli ve malul sigortalılara bağladığı aylıklarda uygulanan kontrol muayenesi sürecine ilişkin önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, sevk yazısının ardından hastane işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesinin mühim olduğunu vurgulayarak, sürenin aşılması durumunda ciddi maddi kayıplar yaşanabileceğine dikkat çekti.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından engelli ve malul sigortalılara veya hak sahibi yakınlarına bağlanan aylıklarda kontrol muayenesi sürecine ilişkin kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kontrol muayenelerinin süresi içinde yaptırılmamasının ciddi maddi kayıplara yol açabileceği uyarısında bulundu.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

GEÇMİŞE YÖNELİK AYLIKLAR ÖDENMEYEBİLİYOR

Karakaş, en kritik durumun kontrol raporunun üç aylık sürenin ardından alınması halinde ortaya çıktığını belirtti.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Kişinin kontrol muayenesini üç aydan fazla geciktirmesi halinde, malullük durumu devam etse dahi bu süre içinde kesilen aylıklar geriye dönük olarak ödenmiyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Bu durumda yeni aylık, yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden bağlanabiliyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

SGK KONTROL TARİHİNDEN ÖNCE SEVK BELGESİ GÖNDERİYOR

SGK, hak sahiplerine kontrol muayenesi tarihinden en az üç ay önce resmi yazıyla sevk belgesi iletiyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Kontrol kararında yalnızca yıl ve ay belirtilmişse, ilgili ayın ilk günü resmi kontrol tarihi olarak kabul ediliyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Karakaş, bildirim yazısının ulaşmasının ardından hastane işlemlerinin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğini belirterek sürenin hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

RAPORUN ALINMA TARİHİ MAAŞIN DURUMUNU DEĞİŞTİRİYOR

Kontrol raporunun hangi tarihte alındığı, aylığın devam edip etmeyeceği açısından belirleyici oluyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Rapor, kontrol tarihinden önceki üç ay içinde alınır ve malullük durumunun devam ettiği tespit edilirse aylıkta kesinti yapılmıyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Muayenede malullüğün sona erdiğinin belirlenmesi halinde ise aylık, kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde kesiliyor. Ancak o tarihe kadar ödenen tutarlar kişiden geri istenmiyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

ÜÇ AY İÇİNDE RAPOR ALINIRSA BİRİKEN MAAŞ ÖDENİYOR

Raporun kontrol tarihini takip eden üç ay içinde alınması halinde aylık tedbir amacıyla geçici olarak durduruluyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Raporun kurum tarafından onaylanması durumunda, kesinti tarihinden itibaren biriken aylıklar toplu şekilde hak sahibine ödeniyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

KONTROL MUAYENESİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIYOR?

Kontrol muayenesi, kişinin hastalık veya engellilik durumunun devam edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla uygulanıyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

SGK sağlık kurullarının gerekli görmesi, sigortalının sağlık durumunun kötüleştiğini bildirmesi, ilk raporda eksiklik tespit edilmesi, üçüncü kişilerden gelen ihbarlar veya müfettişlerin denetimleri sonucunda dosya yeniden incelemeye alınabiliyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve malul çocuklar da düzenli olarak bu kontrol mekanizmasına tabi tutulabiliyor.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

HAK SAHİPLERİNE KONTROL MUAYENESİ UYARISI

İsa Karakaş, kişinin kendi ihmali nedeniyle oluşan hak kayıplarında geçmiş dönem aylıklarının SGK'den talep edilemeyeceğini belirtti.

SGK uzmanından hayati uyarı: Üç aylık süreyi aşanların aylık ödemeleri kesiliyor

Karakaş, sevk yazısının ulaşmasının ardından işlemlerin hemen başlatılmasının, yasal hakların kaybedilmemesi açısından şart olduğunu ifade etti.

İlgili Konular: #SGK #sigorta #muayene #ödeme #aylık

İlgili Haberler

1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yurttaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında rakamlar güncellendi. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 31 bin TL seviyelerini aşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, Akbank, Garanti BBVA, DenizBank, QNB ve İş Bankası gibi önde gelen bankaların güncel faiz kazanç tablosu netleşti.
Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı
Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: Fiyatlar 1000 TL'yi aştı Yüksek Hızlı Tren bilet tarifelerine yapılan zamla birlikte Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatları yeniden yükseldi. Yılın ikinci fiyat düzenlemesiyle hat genelinde ücretler artış kaydederken, özellikle Ankara-Sivas ve Ankara-İstanbul hatlarındaki bilet bedelleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi?
Gümüş kritik seviyeler aşıldı: Fiyatlarda yükseliş sürecek mi? Gümüş fiyatları, ons tarafındaki güçlü artış ve döviz kurunun desteğiyle haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir ivme kazandı. Küresel piyasalardaki talep, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler ve değerli metallere olan ilginin etkisiyle gram gümüş önemli bir psikolojik eşiği geride bıraktı.