Sıfır otomobil satışında dikkat çeken gelişme: Yargıtay'dan emsal karar

İzmir’de 2020 yılında 246 bin 975 lira 36 kuruş bedelle sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanındaki boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini istedi. Otomobil şirketinin talebi reddetmesi üzerine açılan davada bilirkişi, kusurun üretim hatasından kaynaklandığını belirledi. Yargıtay da aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.
BOYA KUSURUNUN ÜRETİM HATASI OLDUĞU BELİRLENDİ
İzmir’de Ocak 2020’de 246 bin 975 lira 36 kuruş bedelle sıfır kilometre otomobil satın alan tüketici, aracın tavanında meydana gelen boya kabarmasının garanti kapsamında giderilmesini talep etti.
Otomobil şirketi ise hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını belirterek talebi kabul etmedi.
Bunun üzerine tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı.
Dava kapsamında bilirkişi incelemesi yapıldı. Hazırlanan raporda, aracın tavanındaki boya kusurlarının boya sürecinden kaynaklandığı ve üretim hatası olduğu belirlendi.
İzmir 8’inci Tüketici Mahkemesi, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI YERİNDE BULDU
Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi tarafından incelendi.
Bölge Adliye Mahkemesi, araçtaki ayıbın oluşmasında tüketicinin kusurunun bulunmadığına ve sorunun dış etkenlerden değil, üretimden kaynaklandığına karar verdi.
Mahkeme ayrıca aracın sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığı gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını yerinde buldu.
YARGITAY KARARI OY BİRLİĞİYLE ONADI
Kararın davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi’ne geldi.
Daire, araçtaki ayıbın “gizli ayıp” niteliğinde olduğunu belirtti. Bilirkişi heyetinin otomotiv öğretim üyesi ve kimya yüksek mühendisinden oluştuğuna dikkat çeken Daire, incelemenin boya kalınlık test cihazıyla yapıldığını kaydetti.
Ayıbın süresi içerisinde bildirildiğini belirten Yargıtay, tüketicinin aracı mevcut ayıbıyla kabul etmeye zorlanamayacağına hükmetti.
Daire ayrıca dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığına dikkat çekti.
Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, davalıların temyiz itirazlarını reddederek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi kararını oy birliğiyle onadı.