Sigara ve şekerli yiyeceklere 'sağlıklı yaşama katkı' payı yolda: Paket başına 20 TL alınacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan 25 maddelik kanun teklifi taslağının ekim veya kasım ayında TBMM Başkanlığına sunulması hedefleniyor. Koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam politikalarının sürdürülebilirliğini amaçlayan düzenlemeyle tütün mamulleri, şekerli içecekler ve yüksek kalorili atıştırmalıklardan belirli oranlarda katkı payı alınması planlanıyor.

SİGARA PAKETİNDEN 20 TL KESİNTİ

Taslağa göre paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, kilo işi satılan paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 TL katkı payı alınması tasarlandı.

Türkiye genelinde yıllık ortalama 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi dikkate alındığında, söz konusu kesintiyle fona yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynak aktarılması hesaplanıyor.

ŞEKERLİ İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLAR DA FONA KATKI SAĞLAYACAK

Hazırlanan taslakta finansman kaynağı yalnızca tütün ürünleriyle sınırlandırılmıyor. Diğer bazı gıda gruplarından da katkı payı alınması öngörülüyor.

Buna göre şekerli içeceklerde, içerdikleri şeker oranına bağlı olarak 100 mililitre başına 5 TL’ye kadar katkı payı alınması planlanıyor.

Aşırı tüketimi önerilmeyen atıştırmalık ürünlerde ise satış fiyatının yüzde 20’si oranında katkı payı alınması tasarlanıyor.

KAYNAK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE AKTARILACAK

Toplanacak kaynağın doğrudan halk sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik projelerde kullanılması hedefleniyor.

Bütçenin öncelikli olarak okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele çalışmalarına aktarılması planlanıyor. Bunun yanı sıra diş sağlığı taramaları, spor altyapı yatırımları ve sağlıklı yaşam projeleri de kapsamda yer alıyor.

Sigara bırakma polikliniklerinin teknik kapasitelerinin artırılması ve nikotin tedavilerinin desteklenmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Akciğer kanseri ile KOAH gibi tütüne bağlı hastalıkların erken teşhis, tarama ve tedavi süreçlerine de fondan kaynak aktarılması planlanıyor.

25 MADDELİK TEKLİF İÇİN SONBAHAR HEDEFİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 maddelik teklif taslağına, AKP grubunda yürütülecek teknik incelemelerin ardından son halinin verilmesi bekleniyor.

Taslağın ekim veya kasım ayında TBMM Başkanlığına sunulması hedeflenirken, düzenlemenin sonbahar döneminde Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.